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    Силуанов: налоговый режим не будет меняться в течение 6 лет

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    Силуанов: налоговый режим не будет меняться в течение 6 лет

    Силуанов: налоговый режим не будет меняться в течение 6 лет

    Правительство не будет менять налоговый режим в течение ближайшего шестилетнего периода. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

    Вместе с тем глава Минфина отметил, что некоторая настройка налоговой системы все же произойдет.

    Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ: «У нас еще идет дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам, значит, тех реформ, которые мы должны провести, в том числе, по вопросам налогов. Государство что должно сделать? Создать стабильные условия, в первую очередь, это налоги. Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении 6-летнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги».

    Силуанов также не исключил снижения налогов, «которые негативно влияют на бизнес».

    Ранее Силуанов сообщил, что в своих расчетах власти пока не планируют повышать НДФЛ.

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