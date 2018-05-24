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    Жителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке». криминал, Московская область, приговоры, стрельба, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке»

    Жителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке»

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    Жителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке»

    Жителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке»

    Жителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке»

      Обвиняемый в двойном убийстве и приговоренный за это ранее к 17 годам колонии выслушал новое решение Мособлсуда. С предыдущим постановлением были не согласны прокуроры, посчитав его недостаточно суровым, и сторона защиты: адвокаты наоборот рассчитывали на смягчение.

      Речь идет о встрече представителей криминального мира в подмосковном Хотькове в 2013-м. Александр Гришин утверждал, что в конфликте с местными бандитами он всего лишь защищался и превысил допустимую самооборону. Но доказать это Гришину так и не удалось.

      Согласно новому решению суда, Александр Гришин отправится в колонию строгого режима не на 17 лет, а на 24 года. Услышав приговор, подсудимый был шокирован.

      Владимир Калпин, адвокат Александра Гришина: «Он не признаёт себя виновным. Он считает, что оружие он выхватил у нападавших и защищал свою жизнь. Все снято на видеорегистратор. Видно, как на моего подзащитного нападают сзади, его разворачивают, ему наносят несколько ударов, и после этого он производит четыре выстрела в нападавших».

      По материалам дела, в октябре 2013-го Гришину назначил встречу лидер «хотьковской» ОПГ Алексей Рамзин. Но явился местный криминальный авторитет не один, а с двумя приятелями. Во время встречи произошла потасовка, в ходе которой Гришину удалось выхватить пистолет у одного из нападавших. Рамзин погиб на месте, один из его подельников скончался в больнице. Сам Гришин бросился в бега. Задержать его удалось спустя несколько дней.

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