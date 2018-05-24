Жителю Подмосковья ужесточили наказание за двойное убийство на криминальной «разборке»

Обвиняемый в двойном убийстве и приговоренный за это ранее к 17 годам колонии выслушал новое решение Мособлсуда. С предыдущим постановлением были не согласны прокуроры, посчитав его недостаточно суровым, и сторона защиты: адвокаты наоборот рассчитывали на смягчение.
Речь идет о встрече представителей криминального мира в подмосковном Хотькове в 2013-м. Александр Гришин утверждал, что в конфликте с местными бандитами он всего лишь защищался и превысил допустимую самооборону. Но доказать это Гришину так и не удалось.
Согласно новому решению суда, Александр Гришин отправится в колонию строгого режима не на 17 лет, а на 24 года. Услышав приговор, подсудимый был шокирован.
Владимир Калпин, адвокат Александра Гришина: «Он не признаёт себя виновным. Он считает, что оружие он выхватил у нападавших и защищал свою жизнь. Все снято на видеорегистратор. Видно, как на моего подзащитного нападают сзади, его разворачивают, ему наносят несколько ударов, и после этого он производит четыре выстрела в нападавших».
По материалам дела, в октябре 2013-го Гришину назначил встречу лидер «хотьковской» ОПГ Алексей Рамзин. Но явился местный криминальный авторитет не один, а с двумя приятелями. Во время встречи произошла потасовка, в ходе которой Гришину удалось выхватить пистолет у одного из нападавших. Рамзин погиб на месте, один из его подельников скончался в больнице. Сам Гришин бросился в бега. Задержать его удалось спустя несколько дней.
Согласно новому решению суда, Александр Гришин отправится в колонию строгого режима не на 17 лет, а на 24 года. Услышав приговор, подсудимый был шокирован.
Владимир Калпин, адвокат Александра Гришина: «Он не признаёт себя виновным. Он считает, что оружие он выхватил у нападавших и защищал свою жизнь. Все снято на видеорегистратор. Видно, как на моего подзащитного нападают сзади, его разворачивают, ему наносят несколько ударов, и после этого он производит четыре выстрела в нападавших».
По материалам дела, в октябре 2013-го Гришину назначил встречу лидер «хотьковской» ОПГ Алексей Рамзин. Но явился местный криминальный авторитет не один, а с двумя приятелями. Во время встречи произошла потасовка, в ходе которой Гришину удалось выхватить пистолет у одного из нападавших. Рамзин погиб на месте, один из его подельников скончался в больнице. Сам Гришин бросился в бега. Задержать его удалось спустя несколько дней.
Комментарии