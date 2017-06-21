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  • 21.06, 19:25
    Житель Подмосковья сел на 17 лет за двойное убийство на криминальной «разборке». Московская область, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Житель Подмосковья сел на 17 лет за двойное убийство на криминальной «разборке»

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    Житель Подмосковья сел на 17 лет за двойное убийство на криминальной «разборке»

    Житель Подмосковья сел на 17 лет за двойное убийство на криминальной «разборке»

      Суд присяжных приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в двойном убийстве в Подмосковье.

      Александр Гришин, обвиняемый в убийстве двоих человек, словно восстал из пепла. Все три года, пока шло следствие, многие считали его умершим. В сухих полицейских сводках говорилось: ликвидирован при задержании. Позже выяснилось, каким-то образом произошла ошибка. Гришин жив, но в бегах. Необычной криминальной историей занимались лучшие прокуроры и следователи. Гришина зедержали. Вот только он убийцей себя не считает.

      Гришин уверен: 17 лет колонии строгого режима он получил за то, что перешел дорогу одной из ОПГ города Хотьково. Якобы бывшая супруга «заказала» его крепким молодчикам из криминального мира, и те не давали ему жизни. Однажды пригласили на серьезный разговор на окраине города. Гришин приехал один, а оппоненты — с подкреплением. Кадры, на которых запечатлена «разборка», сегодня обнародовали впервые. На них видно, как Гришин разговаривает с мужчиной в медицинской маске, а спустя несколько мгновений открывает прицельный огонь.

      Смертельные пули получили двое. В том числе якобы некий местный авторитет. Впрочем, сначала оперативники рассматривали преступление как конфликт на бытовой почве, а уже после стало понятно — все участники этой потасовки к встрече готовились.

      Дело рассматривал суд присяжных. Теперь уже точно известно: при себе у Гришина в тот вечер оружия не было, стрелял из чужого пистолета. Но вот доказать факт самообороны ему не удалось.

      Из зала суда Гршин снова отправился в СИЗО. На то, чтобы обжаловать приговор, у него есть десять дней, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.

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