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    Силуанов пообещал помочь попавшим под санкции компаниям перенастроиться на Китай

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    Силуанов пообещал помочь попавшим под санкции компаниям перенастроиться на Китай

    Силуанов пообещал помочь попавшим под санкции компаниям перенастроиться на Китай

    Правительство будет помогать российским компаниям, попавшим в сложную ситуацию из-за санкций. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Первый зампред правительства, в частности, сообщил, что кабмин будет содействовать подсанкционным компаниям в открытии новых рынков сбыта, в том числе в Китае.

    Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ: « Государство здесь не стоит в стороне и будет помогать компаниям, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Рынки сбыта, безусловно, перенастраиваются в другие части света, в том числе и в Китай. Безусловно, мы не будем сидеть сложа руки и будем содействовать в том, чтобы открывать новые рынки, в стимулировании сбыта продукции».

    Силуанов добавил, что правительство создало для подсанкционных компаний специальный институт, который оказывает кредитную поддержку на рыночных условиях.

    Ранее на полях ПМЭФ Силуанов сообщил, что «Русал» получит поддержку в виде рыночных кредитов не из средств бюджета.

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