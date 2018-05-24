«Скоро санкции снимут»: Силуанов одобрил отставку руководства «Русала»

Первый
вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов одобряет решение об уходе ряда топ-менеджеров «Русала» из компании.
На полях Петербургского международного экономического форума Силуанов выразил уверенность, что кадровые перестановки приведут к отмене введенных против «Русала» санкций.
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ: «Это же хорошо. Значит, скоро санкции снимут».
Силуанов также сообщил, что «Русал» получит поддержку в виде рыночных кредитов не из средств бюджета.
Отставка генерального директора «Русала» Александры Бурико вступила в силу 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Евгений Никитин.
В конце июня совет директоров «Русала» покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ: «Это же хорошо. Значит, скоро санкции снимут».
Силуанов также сообщил, что «Русал» получит поддержку в виде рыночных кредитов не из средств бюджета.
Отставка генерального директора «Русала» Александры Бурико вступила в силу 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Евгений Никитин.
В конце июня совет директоров «Русала» покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
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