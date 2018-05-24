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    В Госдуме назвали благородным поступком отказ украинских морпехов сменить береты

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    • Фото: Анатолій Вовненко /facebook.com
    В Госдуме назвали благородным поступком отказ украинских морпехов сменить береты

    В Госдуме назвали благородным поступком отказ украинских морпехов сменить береты

    В Госдуме назвали благородным поступком отказ украинских морпехов сменить береты
  • Фото: Анатолій Вовненко /facebook.com

    • Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов прокомментировал поступок украинских морпехов, которые отказались надеть береты другого цвета на церемонии с участием Петра Порошенко.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие одного из батальонов украинской морской пехоты демонстративно отказались менять старые черные головные уборы на новые. Это произошло на церемонии с участием президента страны Петра Порошенко в Николаеве.

    Владимир Шаманов: «К сожалению, мои братья по маргеловскому сословию (Василий Маргелов — один из прославленных командующих ВДВ СССР — ред.) голубые береты поменяли на краповые. А морпехи — молодцы».

    По словам Шаманова, морпехи совершили «благородный офицерский поступок», направленный на сохранение традиций, передает ТАСС.

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