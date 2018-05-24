В Госдуме назвали благородным поступком отказ украинских морпехов сменить береты

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов прокомментировал поступок украинских морпехов, которые отказались надеть береты другого цвета на церемонии с участием Петра Порошенко.
Ранее сообщалось, что военнослужащие одного из батальонов украинской морской пехоты демонстративно отказались менять старые черные головные уборы на новые. Это произошло на церемонии с участием президента страны Петра Порошенко в Николаеве.
Владимир Шаманов: «К сожалению, мои братья по маргеловскому сословию (Василий Маргелов — один из прославленных командующих ВДВ СССР — ред.) голубые береты поменяли на краповые. А морпехи — молодцы».
По словам Шаманова, морпехи совершили «благородный офицерский поступок», направленный на сохранение традиций, передает ТАСС.
Владимир Шаманов: «К сожалению, мои братья по маргеловскому сословию (Василий Маргелов — один из прославленных командующих ВДВ СССР — ред.) голубые береты поменяли на краповые. А морпехи — молодцы».
По словам Шаманова, морпехи совершили «благородный офицерский поступок», направленный на сохранение традиций, передает ТАСС.
Комментарии