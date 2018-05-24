Несколько украинских морпехов отказались менять береты на церемонии с Порошенко

Военнослужащие одного из батальонов украинской морской пехоты отказались менять старые черные головные уборы на новые.
Военнослужащие одного из батальонов морской пехоты ВМС Украины во время торжественной церемонии смены формы одежды выступили против изменения цвета головных уборов. Об этом агентству «Укринформ» сообщил глава пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик.
Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в составе ВМС Украины морской пехоты. Во время выступления в Николаеве Порошенко также отметил, что морпехи будут носить вместо черных беретов береты цвета морской волны, «как штормовое Чёрное и Азовское моря».
Олег Чалик, начальник пресс-центра ВМС ВСУ Украины: «23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый — цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция».
Чалик добавил, что большинство морпехов надели новые головные уборы.
Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в составе ВМС Украины морской пехоты. Во время выступления в Николаеве Порошенко также отметил, что морпехи будут носить вместо черных беретов береты цвета морской волны, «как штормовое Чёрное и Азовское моря».
Олег Чалик, начальник пресс-центра ВМС ВСУ Украины: «23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый — цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция».
Чалик добавил, что большинство морпехов надели новые головные уборы.
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