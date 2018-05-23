Порошенко объявил о создании новых войск на Украине

смотреть Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты

О формировании морской пехоты на Украине Порошенко заявил в ходе визита в Николаев, сообщают местные СМИ.Как выразился украинский президент, сегодня, 23 мая, проекту будет дан «зеленый свет». Морская пехота станет составной частью Военно-морских сил Украины. Порошенко также отметил, что морские пехотинцы поменяют цвет своих беретов с черного на цвет морской волны. «Как штормовое Чёрное и Азовское моря», — отметил он., президент Украины: «Сегодня и украинская морская пехота изменяет цвет своих беретов. Понимаю, что этот процесс не простой, так как цепляет память и чувства многих, кто связал свою судьбу с этим родом войск, но считаю, что изменения назрели давно и поставлены перед нами самой историей и агрессией РФ. Сохраняя черные береты дома и в музеях, освобождать Украину морская пехота будет нынче в новом цвете, что будет отличать новых воинов».Кроме того, глава государства подписал указ о праздновании на государственном уровне Дня морской пехоты Украины 23 мая вместо 27 ноября.Также Порошенко сегодня подписал указ о переименовании Воздушно-десантных войск на Десантно-штурмовые войска. Ранее цвет беретов — с голубых на бордовые — поменялся и у украинских десантников.В начале года на Украине был сформирован Корпус морской пехоты. Это название украинские военные позаимствовали у США. Америка — единственная страна, где Корпус морской пехоты считается видом вооруженных сил, наравне с Сухопутными войсками, Военно-воздушными и Военно-морскими силами, а также Береговой охраной.