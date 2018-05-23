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    Порошенко объявил о создании новых войск на Украине

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    Порошенко объявил о создании новых войск на Украине

    Порошенко объявил о создании новых войск на Украине

    В составе ВМС Украины появятся новые войска — морская пехота, сообщил президент этой страны Пётр Порошенко.

    О формировании морской пехоты на Украине Порошенко заявил в ходе визита в Николаев, сообщают местные СМИ.

    Как выразился украинский президент, сегодня, 23 мая, проекту будет дан «зеленый свет». Морская пехота станет составной частью Военно-морских сил Украины. Порошенко также отметил, что морские пехотинцы поменяют цвет своих беретов с черного на цвет морской волны. «Как штормовое Чёрное и Азовское моря», — отметил он.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Сегодня и украинская морская пехота изменяет цвет своих беретов. Понимаю, что этот процесс не простой, так как цепляет память и чувства многих, кто связал свою судьбу с этим родом войск, но считаю, что изменения назрели давно и поставлены перед нами самой историей и агрессией РФ. Сохраняя черные береты дома и в музеях, освобождать Украину морская пехота будет нынче в новом цвете, что будет отличать новых воинов».

    Кроме того, глава государства подписал указ о праздновании на государственном уровне Дня морской пехоты Украины 23 мая вместо 27 ноября.

    смотретьПорошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты
    Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты
    Также Порошенко сегодня подписал указ о переименовании Воздушно-десантных войск на Десантно-штурмовые войска. Ранее цвет беретов — с голубых на бордовые — поменялся и у украинских десантников.

    В начале года на Украине был сформирован Корпус морской пехоты. Это название украинские военные позаимствовали у США. Америка — единственная страна, где Корпус морской пехоты считается видом вооруженных сил, наравне с Сухопутными войсками, Военно-воздушными и Военно-морскими силами, а также Береговой охраной.

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