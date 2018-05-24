Названа причина смерти пациенток в московской клинике

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал, от чего умерли пациентки в московской клинике пластической хирургии.
Михаил Мурашко: «Смерти связаны с инфицированием, а откуда — будем разбираться».
Он добавил, что используемые в учреждении медикаменты находятся на экспертизе. Она занимает не менее 40 дней, передает РИА Новости.
В апреле стало известно о смерти двух девушек в частных клиниках в Москве. Один случай произошел в учреждении в Чапаевском переулке, а другой — в медицинском центре эстетической хирургии, стоматологии, косметологии и гинекологии «Медланж» на Троицкой улице. Позднее СМИ сообщили, что в клинике «Медланж» скончалась еще одна пациентка.
Он добавил, что используемые в учреждении медикаменты находятся на экспертизе. Она занимает не менее 40 дней, передает РИА Новости.
В апреле стало известно о смерти двух девушек в частных клиниках в Москве. Один случай произошел в учреждении в Чапаевском переулке, а другой — в медицинском центре эстетической хирургии, стоматологии, косметологии и гинекологии «Медланж» на Троицкой улице. Позднее СМИ сообщили, что в клинике «Медланж» скончалась еще одна пациентка.
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