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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Женщина умерла во время пластической операции в московской клинике

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    • Фото: vk.com
    Женщина умерла во время пластической операции в московской клинике

    Женщина умерла во время пластической операции в московской клинике

    Женщина умерла во время пластической операции в московской клинике
  • Фото: vk.com

    • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки столичной частной клиники во время операции.

    По информации СУ СК по Москве, 15 апреля во время пластической операции в одной из частных клиник в Чапаевском переулке 32-летняя женщина скончалась на операционном столе.

    По результатам проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и устанавливают точную причину смерти женщины.

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