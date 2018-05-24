В Facebook заявили, что продолжат сбор данных о своих пользователях и непользователях

Facebook продолжит собирать данные пользователей соцсети, а также всех, кто хоть раз воспользовался ее сервисами, говорится в заявлении компании, направленном в Европарламент.
Facebook и дальше будет собирать информацию не только о пользователях соцсети, но и обо всех, кто хоть раз использовал связанные с соцсетью сервисы и приложения, включая мессенджер WhatsApp. Об этом говорится в документе, который руководство Facebook направило евродепутатам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Напомним, 22 мая глава Facebook Марк Цукерберг принял участие во встрече с лидерами фракций парламента ЕС, в которой должен был ответить на 18 вопросов об утечке данных пользователей, но не успел ответить даже на половину. Цукерберг пообещал предоставить все ответы в письменной форме.
Из заявления Facebook: «Любой сайт или приложение, которое вы используете, должно получить какую-то информацию о вас просто для того, чтобы работали все его компоненты. Сайты и приложения, которые используют любой из сервисов Facebook, например кнопку „Мне нравится“, наши аналитические или рекламные продукты, при каждом их использовании отправляют информацию в компанию Facebook. Эта информация используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов».
Руководство Facebook также отказалось разделить базы данных соцсети и мессенджера WhatsApp. В компании объяснили, что единая база данных нужна для расширения функций приложений и для борьбы со злоупотреблениями, например, со спамом.
В Facebook также напомнили, что все пользователи соцсети знают, что их данные хранятся и обрабатываются, это указано в политике сбора информации и политике применения файлов cookie. Руководство соцсети также заверило парламентариев, что каждый пользователь получит возможность самостоятельно определять объем данных, который он готов предоставить.
Напомним, 22 мая глава Facebook Марк Цукерберг принял участие во встрече с лидерами фракций парламента ЕС, в которой должен был ответить на 18 вопросов об утечке данных пользователей, но не успел ответить даже на половину. Цукерберг пообещал предоставить все ответы в письменной форме.
Из заявления Facebook: «Любой сайт или приложение, которое вы используете, должно получить какую-то информацию о вас просто для того, чтобы работали все его компоненты. Сайты и приложения, которые используют любой из сервисов Facebook, например кнопку „Мне нравится“, наши аналитические или рекламные продукты, при каждом их использовании отправляют информацию в компанию Facebook. Эта информация используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов».
Руководство Facebook также отказалось разделить базы данных соцсети и мессенджера WhatsApp. В компании объяснили, что единая база данных нужна для расширения функций приложений и для борьбы со злоупотреблениями, например, со спамом.
В Facebook также напомнили, что все пользователи соцсети знают, что их данные хранятся и обрабатываются, это указано в политике сбора информации и политике применения файлов cookie. Руководство соцсети также заверило парламентариев, что каждый пользователь получит возможность самостоятельно определять объем данных, который он готов предоставить.
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