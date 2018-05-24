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    В Facebook заявили, что продолжат сбор данных о своих пользователях и непользователях

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    • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir
    В Facebook заявили, что продолжат сбор данных о своих пользователях и непользователях

    В Facebook заявили, что продолжат сбор данных о своих пользователях и непользователях

    В Facebook заявили, что продолжат сбор данных о своих пользователях и непользователях
  • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir

    • Facebook продолжит собирать данные пользователей соцсети, а также всех, кто хоть раз воспользовался ее сервисами, говорится в заявлении компании, направленном в Европарламент.

    Facebook и дальше будет собирать информацию не только о пользователях соцсети, но и обо всех, кто хоть раз использовал связанные с соцсетью сервисы и приложения, включая мессенджер WhatsApp. Об этом говорится в документе, который руководство Facebook направило евродепутатам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

    Напомним, 22 мая глава Facebook Марк Цукерберг принял участие во встрече с лидерами фракций парламента ЕС, в которой должен был ответить на 18 вопросов об утечке данных пользователей, но не успел ответить даже на половину. Цукерберг пообещал предоставить все ответы в письменной форме.

    Из заявления Facebook: «Любой сайт или приложение, которое вы используете, должно получить какую-то информацию о вас просто для того, чтобы работали все его компоненты. Сайты и приложения, которые используют любой из сервисов Facebook, например кнопку „Мне нравится“, наши аналитические или рекламные продукты, при каждом их использовании отправляют информацию в компанию Facebook. Эта информация используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов».

    Руководство Facebook также отказалось разделить базы данных соцсети и мессенджера WhatsApp. В компании объяснили, что единая база данных нужна для расширения функций приложений и для борьбы со злоупотреблениями, например, со спамом.

    В Facebook также напомнили, что все пользователи соцсети знают, что их данные хранятся и обрабатываются, это указано в политике сбора информации и политике применения файлов cookie. Руководство соцсети также заверило парламентариев, что каждый пользователь получит возможность самостоятельно определять объем данных, который он готов предоставить.

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