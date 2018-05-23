ПМЭФ-2018 примет рекордное количество участников из 140 стран

Санкт-Петербург принимает гостей Международного экономического форума. В городе ждут 15 тысяч бизнесменов и политиков со всего мира. На форуме, как ожидается, выступят главы России, Франции, Японии и МВФ.
В этом году подготовка к форуму оказалась жаркой, как никогда. Ожидается рекордное число участников из более чем 140 стран. В числе главных спикеров — традиционно министры, а новый состав Кабмина был сформирован меньше недели назад. Громкие ротации продолжаются и это вносит свои коррективы в программу форума.
Так, изначально на ПМЭФ было заявлено участие Сергея Горькова, глава Внешэкономбанка числится как модератор панельной сессии. Но сегодня появилась информация, что его сменит на этом посту Игорь Шувалов, и Горьков свою поездку в Питер отменил. Наблюдаем мы и обратный путь — из госкорпораций в правительство. Пример тому — переход Дмитрия Патрушева из «Россельхозбанка» в Минсельхоз. Для многих министров-дебютантов именно на ПМЭФ состоятся первые интервью — программа форума до сих пор корректируется. Нынешний форум, по словам его организаторов, это своего рода смотрины нового правительства.
Алексей Вальков, директор ПМЭФ: «Все участники форума должны пройти процедуру регистрации, и это сделали в том числе новые члены Кабинета министров. Мы ждем их на площадке, и я уверен, что участники форума — как представители российского бизнеса и власти, так и представители иностранных государств — будут рады с ними пообщаться».
Помимо обсуждения текущих дел в экономике, в этом году на ПМЭФ будут говорить о планах в новом политическом цикле. Перед новым правительством — масштабные задачи. Их поставил в майском указе президент. Это повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий, борьба с незаконными свалками — и все с конкретными цифрами. К 1 октября обновленный Кабмин должен определиться, как все это воплотить в жизнь. А уже завтра в студии НТВ можно будет задать вопросы тем, кто все это будет делать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Елены Спиридоновой.
Так, изначально на ПМЭФ было заявлено участие Сергея Горькова, глава Внешэкономбанка числится как модератор панельной сессии. Но сегодня появилась информация, что его сменит на этом посту Игорь Шувалов, и Горьков свою поездку в Питер отменил. Наблюдаем мы и обратный путь — из госкорпораций в правительство. Пример тому — переход Дмитрия Патрушева из «Россельхозбанка» в Минсельхоз. Для многих министров-дебютантов именно на ПМЭФ состоятся первые интервью — программа форума до сих пор корректируется. Нынешний форум, по словам его организаторов, это своего рода смотрины нового правительства.
Алексей Вальков, директор ПМЭФ: «Все участники форума должны пройти процедуру регистрации, и это сделали в том числе новые члены Кабинета министров. Мы ждем их на площадке, и я уверен, что участники форума — как представители российского бизнеса и власти, так и представители иностранных государств — будут рады с ними пообщаться».
Помимо обсуждения текущих дел в экономике, в этом году на ПМЭФ будут говорить о планах в новом политическом цикле. Перед новым правительством — масштабные задачи. Их поставил в майском указе президент. Это повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий, борьба с незаконными свалками — и все с конкретными цифрами. К 1 октября обновленный Кабмин должен определиться, как все это воплотить в жизнь. А уже завтра в студии НТВ можно будет задать вопросы тем, кто все это будет делать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Елены Спиридоновой.
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