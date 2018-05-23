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    ПМЭФ-2018 примет рекордное количество участников из 140 стран. ПМЭФ, Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПМЭФ-2018 примет рекордное количество участников из 140 стран

    ПМЭФ-2018 примет рекордное количество участников из 140 стран

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    ПМЭФ-2018 примет рекордное количество участников из 140 стран

    <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> примет рекордное количество участников из 140 стран

      Санкт-Петербург принимает гостей Международного экономического форума. В городе ждут 15 тысяч бизнесменов и политиков со всего мира. На форуме, как ожидается, выступят главы России, Франции, Японии и МВФ.

      В этом году подготовка к форуму оказалась жаркой, как никогда. Ожидается рекордное число участников из более чем 140 стран. В числе главных спикеров — традиционно министры, а новый состав Кабмина был сформирован меньше недели назад. Громкие ротации продолжаются и это вносит свои коррективы в программу форума.

      Так, изначально на ПМЭФ было заявлено участие Сергея Горькова, глава Внешэкономбанка числится как модератор панельной сессии. Но сегодня появилась информация, что его сменит на этом посту Игорь Шувалов, и Горьков свою поездку в Питер отменил. Наблюдаем мы и обратный путь — из госкорпораций в правительство. Пример тому — переход Дмитрия Патрушева из «Россельхозбанка» в Минсельхоз. Для многих министров-дебютантов именно на ПМЭФ состоятся первые интервью — программа форума до сих пор корректируется. Нынешний форум, по словам его организаторов, это своего рода смотрины нового правительства.

      Алексей Вальков, директор ПМЭФ: «Все участники форума должны пройти процедуру регистрации, и это сделали в том числе новые члены Кабинета министров. Мы ждем их на площадке, и я уверен, что участники форума — как представители российского бизнеса и власти, так и представители иностранных государств — будут рады с ними пообщаться».

      Помимо обсуждения текущих дел в экономике, в этом году на ПМЭФ будут говорить о планах в новом политическом цикле. Перед новым правительством — масштабные задачи. Их поставил в майском указе президент. Это повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий, борьба с незаконными свалками — и все с конкретными цифрами. К 1 октября обновленный Кабмин должен определиться, как все это воплотить в жизнь. А уже завтра в студии НТВ можно будет задать вопросы тем, кто все это будет делать.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Елены Спиридоновой.

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