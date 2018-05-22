Участники ПМЭФ-2018 станут гостями выездной студии НТВ

В Петербурге идут последние приготовления к международному экономическому форуму. Мировые лидеры, в том числе главы ряда стран «большой семерки», бизнесмены и инвесторы будут говорить о том, как преодолеть искусственные политические и финансовые барьеры между государствами. В этом году важным отличием станет знакомство с новыми лицами правительства.
На площадке Петербургского международного экономического форума трудовые будни начались пока не у олигархов и министров, а у строителей, осветителей, звукорежиссеров и инженеров. Километры кабелей, десяток камер, яркие декорации. В выездной студии НТВ уже готовы кресла для дорогих и влиятельных гостей.
Анастасия Шатрова, руководитель проекта выездной студии НТВ: «„Владеешь информацией — владеешь миром“, — эта формула, которую прекрасно знают деловые люди. Куда выгодно сегодня вкладывать деньги, своевременный и точный прогноз курса валют, цены на нефть — поток важных данных на форуме гарантирован. Главное мгновенно будет в эфире НТВ и на НТВ.Ru. Быть в центре событий — это значит на время новостной студии переехать из Москвы в Петербург и быть в двух шагах от зала пленарного заседания».
Здесь готовят не просто стенды, а выездные офисы крупнейшие отечественные компании и все крупные регионы страны. Они представят свои проекты и бизнес-идеи. В Петербурге ожидают несколько тысяч инвесторов из 140 стран, будут и гости из списка Forbes.
На форуме теперь сразу две биржи деловых контактов. Оставляешь личные данные, ищешь нужные тебе, приглашаешь на встречу. Вроде сервиса знакомств, только очень важных.
ПМЭФ — это такой лифт бизнес-класса, работающий 3 дня в году. За это время проект, идея, дело могут подняться на уровень выше, надо только грамотно распределить это время, завести нужные знакомства, назначить встречу и представить проект на переговорах.
В этом году среди политиков главные гости — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон. В свое время именно с Францией была подписана на форуме рекордная сделка на сумму свыше миллиарда евро. Речь идет о поставках двух вертолетоносцев «Мистраль». Проект французы отказались выполнять из-за санкций.
Беседа Макрона с Владимиром Путиным вызывает огромный интерес. Нарасхват будут и новички российского правительства. Этот шанс познакомиться деловым людям непростительно упустить. В ближайшие время вся кухня мировой политики и экономики станет открытой благодаря Петербургскому международному экономическому форуму и студии НТВ. Зрители нашего канала первыми будут узнавать самую актуальную информацию, увидят эксклюзивные интервью и прямые трансляции.
Анастасия Шатрова, руководитель проекта выездной студии НТВ: «„Владеешь информацией — владеешь миром“, — эта формула, которую прекрасно знают деловые люди. Куда выгодно сегодня вкладывать деньги, своевременный и точный прогноз курса валют, цены на нефть — поток важных данных на форуме гарантирован. Главное мгновенно будет в эфире НТВ и на НТВ.Ru. Быть в центре событий — это значит на время новостной студии переехать из Москвы в Петербург и быть в двух шагах от зала пленарного заседания».
Здесь готовят не просто стенды, а выездные офисы крупнейшие отечественные компании и все крупные регионы страны. Они представят свои проекты и бизнес-идеи. В Петербурге ожидают несколько тысяч инвесторов из 140 стран, будут и гости из списка Forbes.
На форуме теперь сразу две биржи деловых контактов. Оставляешь личные данные, ищешь нужные тебе, приглашаешь на встречу. Вроде сервиса знакомств, только очень важных.
ПМЭФ — это такой лифт бизнес-класса, работающий 3 дня в году. За это время проект, идея, дело могут подняться на уровень выше, надо только грамотно распределить это время, завести нужные знакомства, назначить встречу и представить проект на переговорах.
В этом году среди политиков главные гости — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон. В свое время именно с Францией была подписана на форуме рекордная сделка на сумму свыше миллиарда евро. Речь идет о поставках двух вертолетоносцев «Мистраль». Проект французы отказались выполнять из-за санкций.
Беседа Макрона с Владимиром Путиным вызывает огромный интерес. Нарасхват будут и новички российского правительства. Этот шанс познакомиться деловым людям непростительно упустить. В ближайшие время вся кухня мировой политики и экономики станет открытой благодаря Петербургскому международному экономическому форуму и студии НТВ. Зрители нашего канала первыми будут узнавать самую актуальную информацию, увидят эксклюзивные интервью и прямые трансляции.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии