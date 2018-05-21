Петербург готов к приему гостей международного экономического форума

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На мероприятие съезжаются главы государств, капитаны бизнеса и самые авторитетные эксперты. Это площадка, где можно напрямую задать лидерам самые острые вопросы и получить на них прямые ответы.«Создавая экономику доверия» — так звучит девиз форума в этом году. Организаторы надеются, что личные доверительные контакты помогут нивелировать негативное влияние геополитики. Обо всех событиях форума НТВ будет сообщать в прямом эфире, в Петербурге будет работать наша выездная студия.