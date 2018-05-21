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    Петербург готов к приему гостей международного экономического форума. Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург готов к приему гостей международного экономического форума

    Петербург готов к приему гостей международного экономического форума

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    Петербург готов к приему гостей международного экономического форума

    Петербург готов к приему гостей международного экономического форума

      В Северной столице завершается подготовка к самому значимому экономическому событию года — Петербургскому международному экономическому форуму. Он открывается 24 мая, накануне белых ночей, когда погода Северной Пальмиры близка к идеальной.

      На мероприятие съезжаются главы государств, капитаны бизнеса и самые авторитетные эксперты. Это площадка, где можно напрямую задать лидерам самые острые вопросы и получить на них прямые ответы.

      «Создавая экономику доверия» — так звучит девиз форума в этом году. Организаторы надеются, что личные доверительные контакты помогут нивелировать негативное влияние геополитики. Обо всех событиях форума НТВ будет сообщать в прямом эфире, в Петербурге будет работать наша выездная студия.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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