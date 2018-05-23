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    Сирийская армия полностью освободила от боевиков пригороды Дамаска

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Сирийская армия полностью освободила от боевиков пригороды Дамаска

    Сирийская армия полностью освободила от боевиков пригороды Дамаска

    Сирийская армия полностью освободила от боевиков пригороды Дамаска
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

    • Сирийские правительственные войска установили контроль над пригородами Дамаска. Таким образом, столица страны впервые с начала конфликта стала полностью мирным городом.

    Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. По словам генерала, во избежание жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 тысяч 234 человека. Из них 28 тысяч 725 боевиков.

    Сергей Рудской: «Завершена операция правительственных войск по освобождению всех пригородов Дамаска. В ходе нее под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке».

    Рудской пояснил, что боевики, согласившиеся мирно покинуть населенные пункты, по их желанию были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома.

    Сейчас сирийская армия полностью контролирует восточную часть провинции Идлиб, Восточную Гуту, Восточный Каламун, Ярмук и север провинции Хомс.

    Ранее сообщалось, что сирийские войска освобождают от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ район Ярмук. К разминированию территорий уже приступили сирийские саперы. За первый день военные обследовали шесть кварталов и обезвредили 13 противотанковых мин, 15 неразорвавшихся снарядов и 34 самодельных взрывных устройства.


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