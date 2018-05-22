Сирийские танкисты и пехота выгоняют боевиков из районов Дамаска

Освобождение района Ярмук в Дамаске завершает сирийская армия. В городе, который стал последним оплотом запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство», террористы еще оказывают сопротивление, но авиация, танки и мотострелковые подразделения не оставляют им шансов. После полного освобождения Ярмука сирийская столица впервые с начала конфликта станет мирным городом.

На протяжении последних месяцев сирийская армия планомерно, дом за домом, квартал за кварталом освобождала последний оплот боевиков в пригородах Дамаска. Боевики оказывали ожесточенное сопротивление, надеясь удержаться в этом анклаве. Но сейчас наступил решающий перелом. В Ярмуке с боевиками находились и члены их семей, которым они запрещали покинуть город. Однако в Сирии, как и в других странах с мусульманским населением, сейчас празднуют Рамадан. И руководство САР сделало жест доброй воли.



Все танки зачехлены. Президент Сирии Башар Асад в честь священного месяца Рамадан объявил о создании коридоров для выхода женщин и детей из Ярмука. Командир армейского подразделения говорит, что боевики в Ярмуке подготовили эшелонированную оборону. Чтобы танки не сожгли, бойцы тесно взаимодействуют с пехотными подразделениями. Именно благодаря танкистам сирийской армии удалось так быстро продвинуться в центр анклава, несмотря на ожесточенное сопротивление бойцов непримиримой оппозиции.



Жааль Саднан, майор сирийской армии: «Пехота — наш основной помощник. Именно она, рискуя жизнью, стремительно врывается в дома, уничтожая тех, кто сверху может гранатами закидать нашу машину или попытаться подбить танк из гранатомета. А мы под их прикрытием стараемся уничтожить укрепления, откуда ведут огонь боевики. Так вместе и продвигаемся в Ярмуке».



Как предает корреспондент НТВ Алекей Ивлиев, пока в городе еще остались разрозненные группировки боевиков, но командование сирийской армии уверено в скорейшем освобождении Ярмука.



Луайя Исмаил, генерал сирийской армии: «Работаем здесь слаженно. Продвинулись по всем направлениям. Скоро в Ярмуке не останется ни одного боевика, хотя сопротивляются они ожесточенно. Думаю, тут их осталось около полутора тысяч человек».



Уверены в победе и все военнослужащие сирийской армии. В уже освобожденных кварталах Ярмука из каждого автомобиля высовываются и рядовые, и офицеры и с воодушевлением общаются с журналистами.