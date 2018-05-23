Собравшая деньги на свое лечение россиянка решила поделится ими с больными детьми

Шанс на выздоровление больным детям дала россиянка, попавшая в беду на отдыхе в Таиланде. У жительницы Дзержинска Ольги Еруновой случился приступ, и долгое время она находилась в тайской больнице. Местные врачи потребовали миллионы рублей на срочную операцию и реабилитацию. Собрать деньги помогли неравнодушные люди. Но и страховая компания взяла на себя часть расходов. Туристка пошла на поправку и после возвращения домой решила отдать оставшуюся сумму тем, кто в ней сейчас особо нуждается.
Конечно, надо было видеть реакцию матери ребенка-инвалида, когда ей позвонила совершенно незнакомая женщина и сообщила, что готова пожертвовать почти 200 тысяч рублей. Этих денег как раз не хватало, чтобы мальчик, который все четыре года своей жизни борется с ДЦП, смог пройти дорогостоящую реабилитацию.
Неожиданно появившаяся в их жизни благотворительница Ольга Ерунова совсем недавно на себе испытала, что это такое, когда человеческая жизнь зависит от конкретной суммы — в ее случае с шестью нулями. Телеканал НТВ рассказывал, как на отдыхе в Таиланде у женщины случился инсульт. Это произошло в аэропорту, когда отпуск заканчивался и она планировала вылетать домой. Туристка потеряла сознание.
Ольга Ерунова: «Так как мы паспортный контроль прошли с мужем, фактически казалось, что мы покинули страну. Страховая компания посчитала это нестраховым случаем, но деньги требовались срочно, и, сами понимаете, за один день имущество не продашь. Пришлось к вам обратиться моей сестре».
Тогда близкие опасались, что навсегда ее потеряют, но пока врачи в Бангкоке спасали российскую туристку, на ее родине сотни людей переводили деньги на лечение. И собрали даже больше, чем требовалось, потому как часть расходов после долгих и нервных переговоров все-таки взяла на себя страховая компания.
Татьяна Глотова, сестра Ольги Еруновой: «Произошло опять же чудо, потому что мы подняли такую волну, дошли до Москвы. И благодаря этому, видимо, страховая все-таки приняла решение возместить — 1,8 млн они одобрили. Осталось где-то 470 тысяч рублей, мы их отправили ребятишкам из города Дзержинска».
Мама Егора одна растит двоих детей. Мужа — единственного кормильца — потеряла. Сейчас семья живет за счет пенсии по инвалидности и небольшого пособия. Понятное дело, воспитывая особенного ребенка, возможности зарабатывать нет.
Ольга Евдокимова, мать Егора Евдокимова: «Ну, вот не ходим самостоятельно, идем к своей заветной цели — ходить благодаря помощи таких неравнодушных людей».
Еще 280 тысяч едва оправившаяся после инсульта Ольга Ерунова решила перевести другому малышу с ДЦП. Максим Сафронов сейчас проходит курс реабилитации в заграничной клинике. Процедуры и занятия очень дорогостоящие, но действительно помогают ребенку чувствовать себя лучше и развиваться.
Когда с Ольгой случилась беда, врачи не сразу смогли ответить родным — выживет ли она, будет ли разговаривать и ходить. Но ее удалось вовремя транспортировать из Пхукета в Бангкок на реанимобиле, в сопровождении бригады в специализированную клинику, где пациентке провели сложнейшую и очень дорогостоящую операцию. Ей еще предстоит длительное восстановление после инсульта. Но уже сейчас она чувствует себя счастливым человеком, а еще искренне верит, что не просто так родилась заново, а для какой-то очень важной миссии.
Ольга Ерунова: «Отзывчивых людей оказалось настолько много! От моего сердца — вашему сердцу огромное спасибо».
Неожиданно появившаяся в их жизни благотворительница Ольга Ерунова совсем недавно на себе испытала, что это такое, когда человеческая жизнь зависит от конкретной суммы — в ее случае с шестью нулями. Телеканал НТВ рассказывал, как на отдыхе в Таиланде у женщины случился инсульт. Это произошло в аэропорту, когда отпуск заканчивался и она планировала вылетать домой. Туристка потеряла сознание.
Ольга Ерунова: «Так как мы паспортный контроль прошли с мужем, фактически казалось, что мы покинули страну. Страховая компания посчитала это нестраховым случаем, но деньги требовались срочно, и, сами понимаете, за один день имущество не продашь. Пришлось к вам обратиться моей сестре».
Тогда близкие опасались, что навсегда ее потеряют, но пока врачи в Бангкоке спасали российскую туристку, на ее родине сотни людей переводили деньги на лечение. И собрали даже больше, чем требовалось, потому как часть расходов после долгих и нервных переговоров все-таки взяла на себя страховая компания.
Татьяна Глотова, сестра Ольги Еруновой: «Произошло опять же чудо, потому что мы подняли такую волну, дошли до Москвы. И благодаря этому, видимо, страховая все-таки приняла решение возместить — 1,8 млн они одобрили. Осталось где-то 470 тысяч рублей, мы их отправили ребятишкам из города Дзержинска».
Мама Егора одна растит двоих детей. Мужа — единственного кормильца — потеряла. Сейчас семья живет за счет пенсии по инвалидности и небольшого пособия. Понятное дело, воспитывая особенного ребенка, возможности зарабатывать нет.
Ольга Евдокимова, мать Егора Евдокимова: «Ну, вот не ходим самостоятельно, идем к своей заветной цели — ходить благодаря помощи таких неравнодушных людей».
Еще 280 тысяч едва оправившаяся после инсульта Ольга Ерунова решила перевести другому малышу с ДЦП. Максим Сафронов сейчас проходит курс реабилитации в заграничной клинике. Процедуры и занятия очень дорогостоящие, но действительно помогают ребенку чувствовать себя лучше и развиваться.
Когда с Ольгой случилась беда, врачи не сразу смогли ответить родным — выживет ли она, будет ли разговаривать и ходить. Но ее удалось вовремя транспортировать из Пхукета в Бангкок на реанимобиле, в сопровождении бригады в специализированную клинику, где пациентке провели сложнейшую и очень дорогостоящую операцию. Ей еще предстоит длительное восстановление после инсульта. Но уже сейчас она чувствует себя счастливым человеком, а еще искренне верит, что не просто так родилась заново, а для какой-то очень важной миссии.
Ольга Ерунова: «Отзывчивых людей оказалось настолько много! От моего сердца — вашему сердцу огромное спасибо».
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