Врачи в Таиланде требуют 3 млн рублей на реабилитацию российской туристки

Родственники российской туристки, которая сейчас находится в Таиланде, срочно пытаются собрать три миллиона рублей. Эти деньги необходимы, чтобы вернуть Ольгу Ерунову домой. Женщина перенесла инсульт в аэропорту. Ее срочно прооперировали, но страховка покрыла лишь хирургическое вмешательство. За каждый день прибывания в клинике близкие должны платить из своего кармана.

Ольгу Ерунову транспортировали из Пхукета в Бангкок — это около 13 часов пути. Дело в том, что в клинике Пхукета нет нужных специалистов, а женщине предстоит срочная и очень сложная операция. Ерунова уже очнулась после операции и едва слышно разговаривает, но ее состояние остается тяжелым.



Ольга очень ждала путешествия в Таиланд, спланировала все до мелочей: вместе с супругом и семилетним сыном они побывали на нескольких островах близ Пхукета и были уверены, что после поездки в Таиланд у них останутся лишь приятные воспоминания. Все произошло внезапно, когда туристы уже собирались возвращаться домой: в аэропорту Ольга потеряла сознание. Врачи диагностировали геморрагический инсульт и аневризму сосудов головного мозга.



Семилетний сын Еруновой уже дома, а супруг остается в Таиланде. В Бангкоке врачи сообщили ему, что страховые выплаты в лучшем случае покроют лишь расходы на операцию, а вот за лечение, реабилитацию и за нахождение в больничной палате придётся заплатить уже родственникам:



Близкие собирают деньги на реабилитацию: как говорят местные врачи, восстановление может занять несколько месяцев. О транспортировке на Родину, по словам специалистов, пока не может идти и речи: Ольга попросту может не пережить перелет.



Родственники туристки сообщают, что счет им до сих пор никто не выдал. Медики выслали лишь реквизиты, а размер суммы сообщается только в личной беседе с представителями клиники или по телефону.



Татьяна Глотова, сестра Ольги Еруновой: «Сначала была речь об одной сумме — миллионе двести, сейчас три миллиона. То есть мы несколько не удивимся, если завтра нам скажут, что нужно пять миллионов предоставить».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.