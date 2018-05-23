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    Академик РАН рассказал о главной причине распространения ВИЧ в России

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Michaela Rehle
    Академик РАН рассказал о главной причине распространения ВИЧ в России

    Академик РАН рассказал о главной причине распространения ВИЧ в России

    Академик РАН рассказал о главной причине распространения ВИЧ в России
  • Фото: Reuters © 2018, Michaela Rehle

    • Половой способ передачи ВИЧ-инфекции в России становится доминирующим, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

    Выступая на пресс-конференции, приуроченной к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИД, Покровский сообщил, на сегодняшний день 53,5% недавно зараженных отрицают употребление наркотиков и гомосексуальность. То есть речь идет о гетеросексуальных контактах. Совместный прием наркотиков, который раньше был самой распространенной причиной передачи ВИЧ, вызвал 43,6% случаев заражения. Гомосексуальные контакты дали в 2017 году лишь 2% от новых случаев.

    По мнению Покровского, в школах, начиная с 12–13-летнего возраста, необходимо проводить занятия по безопасности половой жизни. Он добавил, что сейчас половая жизнь начинается с 15 лет — 30 процентов девушек к этому возрасту уже имели половые контакты, передает «Интерфакс».

    Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом: «Нужно предоставлять детям варианты: либо религиозная концепция, где один партнер на всю жизнь, либо какие-то меры защиты от всех других факторов получения (инфекции), потому что никогда жесткие рамки религиозных доктрин не давали должного эффекта».

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    Покровский также отметил, что больше всего ВИЧ-инфицированных отмечается среди мужчин в возрасте 35–39 лет.

    Вадим Покровский: «У нас 2,5% населения уже инфицировано ВИЧ, то есть каждый сороковой. А если брать мужчин в возрасте 35–39 лет, то 3,3% живут с ВИЧ-инфекцией, то есть каждый тридцатый мужчина, а отсюда и риск заражения женщин».

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