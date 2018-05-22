Генетика против ВИЧ: российские ученые нашли новый способ борьбы с вирусом

В МВД обнародовали статистику: за последние 5 лет в России на 75 процентов выросло число преступлений, связанных с заражением ВИЧ. Причиной могут быть и те, кто уверен, что ВИЧ — это вымысел, заговор фармацевтов. Откуда взялось
ВИЧ-диссидентство? И правда ли, что вакцина против ВИЧ уже на подходе?
ВИЧ и СПИД — диагнозы страшные, а последние исследования показали, что вирус мутирует и может убивать еще быстрее.
Наталья Ладная, старший научный сотрудник федерального центра СПИД: «В мире с начала эпидемии заразилось 76 миллионов человек, половина из них умерло. И на сегодняшний день примерно 37 миллионов человек живут с ВИЧ-инфекцией».
Искусствовед Тамара Закржевская вспоминает, как угасала жизнь ее лучшего друга Рудольфа Нуриева — одного из величайших танцовщиков 20 века.
Тамара Закржевская, заместитель директора Российского института истории искусств: «Я видела и понимала, что не все хорошо, у него не хватало дыхания, вылезли волосы, всегда была шапка волос… Я точно не знала, как называется эта болезнь».
Артист ушел из жизни в 1993 году, а заразился, скорее всего, в начале восьмидесятых. Как раз тогда, американский профессор Джей Леви со своими коллегами едва только напал на след новой чумы XX века. Тогда же открылся еще один фронт в войне с ВИЧ — за умы людей. Психиатр Каспер Шмидт стал утверждать, что СПИД — болезнь от нервов, а не от вируса. По иронии судьбы, сам он умер от СПИДа в 1994 году. Но дело Шмидта живет. Наталья Ладная рассказывает, что идеям ВИЧ-диссидентов чаще всего поддаются беременные женщины.
Минздрав только собирается запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства. Но когда родители обрекают собственного ребенка на смерть, уголовные дела удается заводить уже сейчас. Денис Гусев, главный врач центра СПИД Санкт-Петербурга, сообщает, что его центр сейчас участвует в трех таких процессах. Гусев уверен, что такие проблемы — результат безграмотности и привычки «пока гром не грянет».
Денис Гусев, главный врач центра СПИД Санкт-Петербурга: «Когда человек не знает о своем ВИЧ-статусе, он узнает о нем, как правило, уже на больничной койке, нередко это койка уже реанимационного отделения».
И вот эпидемиолог Герман Шипулин, под руководством которого нашли способ выявления вируса-мутанта, произносит, кажется, сенсационные слова. В его лаборатории изобрели метод исцеления от ВИЧ. Уже в ближайшие годы тест может страшную статистику в лечении ВИЧ. Российские ученые научились изменять гены даже взрослых людей так, чтобы вирус не мог одолеть организм. Можно делать даже прививки от ВИЧ здоровым людям. Технология работает и стоит не так уж и дорого.
Герман Шипулин, заведующий отделом молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: «По нашим расчетам выздоровление такого пациента должно произойти в течение года, двух, трех».
Теперь нужно доказать эффективность метода. Клинические испытания займут пять-семь лет. Но те, кому новейшая технология призвана помочь, готовы ждать, надеяться и не отрицать науку.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Наталья Ладная, старший научный сотрудник федерального центра СПИД: «В мире с начала эпидемии заразилось 76 миллионов человек, половина из них умерло. И на сегодняшний день примерно 37 миллионов человек живут с ВИЧ-инфекцией».
Искусствовед Тамара Закржевская вспоминает, как угасала жизнь ее лучшего друга Рудольфа Нуриева — одного из величайших танцовщиков 20 века.
Тамара Закржевская, заместитель директора Российского института истории искусств: «Я видела и понимала, что не все хорошо, у него не хватало дыхания, вылезли волосы, всегда была шапка волос… Я точно не знала, как называется эта болезнь».
Артист ушел из жизни в 1993 году, а заразился, скорее всего, в начале восьмидесятых. Как раз тогда, американский профессор Джей Леви со своими коллегами едва только напал на след новой чумы XX века. Тогда же открылся еще один фронт в войне с ВИЧ — за умы людей. Психиатр Каспер Шмидт стал утверждать, что СПИД — болезнь от нервов, а не от вируса. По иронии судьбы, сам он умер от СПИДа в 1994 году. Но дело Шмидта живет. Наталья Ладная рассказывает, что идеям ВИЧ-диссидентов чаще всего поддаются беременные женщины.
Минздрав только собирается запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства. Но когда родители обрекают собственного ребенка на смерть, уголовные дела удается заводить уже сейчас. Денис Гусев, главный врач центра СПИД Санкт-Петербурга, сообщает, что его центр сейчас участвует в трех таких процессах. Гусев уверен, что такие проблемы — результат безграмотности и привычки «пока гром не грянет».
Денис Гусев, главный врач центра СПИД Санкт-Петербурга: «Когда человек не знает о своем ВИЧ-статусе, он узнает о нем, как правило, уже на больничной койке, нередко это койка уже реанимационного отделения».
И вот эпидемиолог Герман Шипулин, под руководством которого нашли способ выявления вируса-мутанта, произносит, кажется, сенсационные слова. В его лаборатории изобрели метод исцеления от ВИЧ. Уже в ближайшие годы тест может страшную статистику в лечении ВИЧ. Российские ученые научились изменять гены даже взрослых людей так, чтобы вирус не мог одолеть организм. Можно делать даже прививки от ВИЧ здоровым людям. Технология работает и стоит не так уж и дорого.
Герман Шипулин, заведующий отделом молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: «По нашим расчетам выздоровление такого пациента должно произойти в течение года, двух, трех».
Теперь нужно доказать эффективность метода. Клинические испытания займут пять-семь лет. Но те, кому новейшая технология призвана помочь, готовы ждать, надеяться и не отрицать науку.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
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