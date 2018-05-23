Заявившая о выходе из СНГ Украина задолжала организации 300 млн рублей

Выход Украины из СНГ при цивилизованном подходе может занять около года, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, пока решение украинских властей о выходе из СНГ ограничилось лишь закрытием представительства при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыве двух работавших в нем дипломатов. Кроме того, за последние 4 года Украина не внесла в единый бюджет органов СНГ ни копейки, задолжав таким образом более 300 миллионов рублей. Тем самым она создала «существенные финансовые трудности в работе организации», отметила Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет определенное время. Речь идет примерно о годе. Рассматриваем заявление президента Украина Петра Порошенко на этот счет как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров».
По словам представителя МИД РФ, пострадавшими от «политизированных действий Киева» в итоге окажутся простые граждане Украины.
Ранее польские СМИ рассказали, что выход Украины из состава СНГ грозит стране миллиардными потерями. Убытки страна понесет, например, при расторжении договоров о свободной торговле, безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов. Когда процедура выхода будет закончена, более 3 млн украинских граждан не смогут работать в России.
Напомним, что в апреле президент Украины поручил правительству начать процедуру выхода страны из объединения. А на прошлой неделе Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. При этом он заявил, что для Киева «СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», так как будущее страны — «Европа, и только».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет определенное время. Речь идет примерно о годе. Рассматриваем заявление президента Украина Петра Порошенко на этот счет как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров».
По словам представителя МИД РФ, пострадавшими от «политизированных действий Киева» в итоге окажутся простые граждане Украины.
Ранее польские СМИ рассказали, что выход Украины из состава СНГ грозит стране миллиардными потерями. Убытки страна понесет, например, при расторжении договоров о свободной торговле, безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов. Когда процедура выхода будет закончена, более 3 млн украинских граждан не смогут работать в России.
Напомним, что в апреле президент Украины поручил правительству начать процедуру выхода страны из объединения. А на прошлой неделе Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. При этом он заявил, что для Киева «СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», так как будущее страны — «Европа, и только».
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