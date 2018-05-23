«Союзмультфильм» превратит попугая Кешу в «современного стендапера»

«Союзмультфильм» решил осовременить попугая Кешу и выпустить продолжение его истории.
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«Союзмультфильм» уже работает над пилотным эпизодом и собирается выпустить полнометражный фильм.
При этом отмечается, что мультипликаторы намерены сделать из знаменитого попугая современного стендап-комика.
Юлиана Слащёва, председатель правления «Союзмультфильма»: «Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был».
Слащёва сообщила, что автором сценария стал Александр Курляндский, который работал оригинальным «Возвращением блудного попугая».
Новая лента может стать первым коммерческим полнометражным мультфильмом, который новая команда «Союзмультфильма» снимет самостоятельно. Сейчас «Союзмультфильм» тоже снимает полнометражные ленты, но в партнерстве с другими студиями. Стоимость нового полнометражного произведения может составить от 180 млн до 300 млн рублей. Все будет зависеть от того, какая технология будет использоваться — 2D или 3D, передает РБК.
Отметим, что в начале апреля «Союзмультфильм» представил продолжение другого знаменитого анимационного произведения — «Трое из Простоквашино». Только за первые сутки новая серия набрала в соцсетях 14 млн просмотров. Всего же с 2018 по 2020 год планируется выпустить 30 серий.
При этом отмечается, что мультипликаторы намерены сделать из знаменитого попугая современного стендап-комика.
Юлиана Слащёва, председатель правления «Союзмультфильма»: «Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был».
Слащёва сообщила, что автором сценария стал Александр Курляндский, который работал оригинальным «Возвращением блудного попугая».
Новая лента может стать первым коммерческим полнометражным мультфильмом, который новая команда «Союзмультфильма» снимет самостоятельно. Сейчас «Союзмультфильм» тоже снимает полнометражные ленты, но в партнерстве с другими студиями. Стоимость нового полнометражного произведения может составить от 180 млн до 300 млн рублей. Все будет зависеть от того, какая технология будет использоваться — 2D или 3D, передает РБК.
Отметим, что в начале апреля «Союзмультфильм» представил продолжение другого знаменитого анимационного произведения — «Трое из Простоквашино». Только за первые сутки новая серия набрала в соцсетях 14 млн просмотров. Всего же с 2018 по 2020 год планируется выпустить 30 серий.
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