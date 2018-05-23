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    «Дурак думкой богатеет»: в Крыму ответили на слова о принадлежности Крымского моста Украине

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    «Дурак думкой богатеет»: в Крыму ответили на слова о принадлежности Крымского моста Украине

    «Дурак думкой богатеет»: в Крыму ответили на слова о принадлежности Крымского моста Украине

    «Дурак думкой богатеет»: в Крыму ответили на слова о принадлежности Крымского моста Украине
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Крымский мост, как и Крым, является неотъемлемой частью России, поэтому украинским властям не стоит мечтать о том, что им никогда принадлежать не будет, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    Украинские власти живут в мире мечтаний и иллюзий, ничего не делая для развития своей страны, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя слова украинского депутата Нестора Шуфрича о том, что Крымский мост принадлежит Украине.

    Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Республики Крым: «Все подобные заявления украинских политиков в отношении Крымского моста можно охарактеризовать пословицей „Дурак думкой богатеет“».

    Полонский подчеркнул, что «Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации, и соответственно, все то, что строится на территории Крыма, является такой же неотъемлемой частью России».

    Дмитрий Полонский: «Возможно, в мечтах целому ряду украинских политиков хотелось бы, чтобы кто-то пришел и за них построил инфраструктуру, построил дороги, мосты, восстановил экономику и так далее. Но этого не произойдет до тех пор, пока они сами не начнут заниматься своей экономикой и социальным положением внутри страны».

    Накануне бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко признал, что строительство Крымского моста значительно повысит благосостояние крымчан. Он подчеркнул, что после воссоединения с Россией на полуострове активно развивается инфраструктура, строятся теплоэлектростанции и расширяется система водоснабжения, строятся дороги. Экс-министр заявил, что в восторге от нового аэропорта в Симферополе. Он заявил, что Крыму в составе России живется значительно лучше.

    Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

    Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая. Железнодорожное движение запустят в декабре 2019 года.
    Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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