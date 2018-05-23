«Если Крым наш, то и мост наш»: в Киеве благодарят бога за транспортный переход

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич назвал Крымский мост украинским и заявил, что объекты, построенные на территории Крыма, тоже являются украинскими.
Украинским СМИ Шуфрич заявил, что благодарен богу за создание транспортного перехода через Керченский пролив.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Я бы закрыл дискуссию двумя словами: если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть».
При этом Шуфрич выразил уверенность, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.
Нестор Шуфрич: «Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили».
Если Шуфрич считает Крымский мост украинским, то его коллега по парламенту Игорь Мосийчук называет транспортный переход через Керченский пролив «вражеской инфраструктурой, которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора». «Конечно, при освобождении Крыма, для дальнейшей деоккупации это — стратегический объект», — заявил Мосийчук.
Девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. До появления моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров с материковой Россией.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с нашей страной проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Я бы закрыл дискуссию двумя словами: если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть».
При этом Шуфрич выразил уверенность, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.
Нестор Шуфрич: «Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили».
Если Шуфрич считает Крымский мост украинским, то его коллега по парламенту Игорь Мосийчук называет транспортный переход через Керченский пролив «вражеской инфраструктурой, которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора». «Конечно, при освобождении Крыма, для дальнейшей деоккупации это — стратегический объект», — заявил Мосийчук.
Девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. До появления моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров с материковой Россией.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с нашей страной проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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