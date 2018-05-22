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    В ДНР уточнили число жертв подрыва автобуса в Дебальцеве

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    • Фото: НОВОРОССИЯ.РОССИЯ.МИР. / vk.com
    В ДНР уточнили число жертв подрыва автобуса в Дебальцеве

    В ДНР уточнили число жертв подрыва автобуса в Дебальцеве

    В ДНР уточнили число жертв подрыва автобуса в Дебальцеве
  • Фото: НОВОРОССИЯ.РОССИЯ.МИР. / vk.com

    • Один подросток погиб при взрыве рейсового автобуса в самопровозглашенной ДНР. Еще трое детей получили ранения.

    В результате подрыва рейсового автобуса в Дебальцеве погиб один подросток. Еще трое получили ранения. Все дети ехали домой из школы, сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня, передает «Интерфакс».

    Представитель ДНР в СЦКК: «В результате взрыва погиб один мальчик 14 лет и ранены трое детей, учащиеся 8-го класса школы №5 города Дебальцева».

    Ранее сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших при взрыве. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

    Офицер подтвердил, что в автобусе взорвалась граната и что граната находилась в рюкзаке одного из подростков.

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