Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Двое детей получили тяжелые травмы при подрыве автобуса в Дебальцеве

    1 комментарий

    Двое детей получили тяжелые травмы при подрыве автобуса в Дебальцеве

    Двое детей получили тяжелые травмы при подрыве автобуса в Дебальцеве

    При взрыве автобуса в Дебальцево пострадало двое детей, оба в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав ДНР.

    Пострадавшие при взрыве рейсового автобуса дети доставлены в больницу. Их состояние тяжелое, сообщили агентству ДАН в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

    Взрыв в рейсовом автобусе в Дебальцеве прогремел сегодня днем. По некоторым данным, взорвалась граната, которая выпала из кармана подростка, сообщает Вести.Ru.

    Ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что взрывчатое вещество находилось внутри автобуса.

    В результате ЧП погиб один человек, пострадало двое.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru