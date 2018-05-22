Двое детей получили тяжелые травмы при подрыве автобуса в Дебальцеве

При взрыве автобуса в Дебальцево пострадало двое детей, оба в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав ДНР.
Пострадавшие при взрыве рейсового автобуса дети доставлены в больницу. Их состояние тяжелое, сообщили агентству ДАН в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Взрыв в рейсовом автобусе в Дебальцеве прогремел сегодня днем. По некоторым данным, взорвалась граната, которая выпала из кармана подростка, сообщает Вести.Ru.
Ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что взрывчатое вещество находилось внутри автобуса.
В результате ЧП погиб один человек, пострадало двое.
Взрыв в рейсовом автобусе в Дебальцеве прогремел сегодня днем. По некоторым данным, взорвалась граната, которая выпала из кармана подростка, сообщает Вести.Ru.
Ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что взрывчатое вещество находилось внутри автобуса.
В результате ЧП погиб один человек, пострадало двое.
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