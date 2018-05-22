Правительство решило снизить акцизы на подорожавший бензин

Депутат Госдумы сообщил, что акцизы на бензин и дизельное топливо снизят.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Сергея Есякова, правительство почти всю неделю занималось этой проблемой, а накануне вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание. Было решено снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на 2 тысячи.
При этом депутат подчеркнул, что с начала года цены на бензин увеличились на 4,7%, а на дизтопливо — на 9%, то есть гораздо выше темпов инфляции. Рост цен на топливо Есяков объяснил тремя причинами — повышением акцизов, удорожанием нефти и укреплением рубля, передает РИА Новости.
Отметим, что на прошлой неделе Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль. Как пояснили в ЦБ, вклад в рост цен внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
При этом депутат подчеркнул, что с начала года цены на бензин увеличились на 4,7%, а на дизтопливо — на 9%, то есть гораздо выше темпов инфляции. Рост цен на топливо Есяков объяснил тремя причинами — повышением акцизов, удорожанием нефти и укреплением рубля, передает РИА Новости.
Отметим, что на прошлой неделе Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль. Как пояснили в ЦБ, вклад в рост цен внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
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