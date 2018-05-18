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    Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль. бензин, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСредняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль

    Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль

    14 комментариев

    Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль

    Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль

      Средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль, отметку в 40 руб. она преодолела в апреле. Подсчеты ведет Росстат.

      Все это происходит на фоне все новых исторических рекордов оптовых цен. Ранее владельцы независимых АЗС отправили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они уверяли, что в такой ситуации могут работать только крупные АЗС, которые принадлежат нефтяникам и которые могут компенсировать свои убытки от розничной продажи как раз за счет оптовой. По мнению авторов письма, нефтекомпании нужно заставить продавать больше топлива на внутреннем рынке.

      Эксперты называют еще одну причину подорожания бензина — это рост акцизов на топливо. В этом году они увеличатся дважды — с января и с июля.

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