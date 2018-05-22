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    В МВД РФ ответили британским фанатам, пообещавшим «устроить третью мировую» на ЧМ-2018

    4 комментария

    В МВД РФ ответили британским фанатам, пообещавшим «устроить третью мировую» на ЧМ-2018

    В МВД РФ ответили британским фанатам, пообещавшим «устроить третью мировую» на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В МВД РФ пообещали не допустить массовых драк фанатов во время чемпионата мира по футболу.

    Замглавы ведомства Игорь Зубов подчеркнул, что российские правоохранители не допустят повторения событий, произошедших во время Евро-2016 во Франции. Все нарушители порядка будут задержаны и депортированы.

    Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел РФ: «Никаких массовых драк мы не допустим. Это мы умеем делать».

    Также Зубов назвал «очень смелым» заявление британских фанатов, которые пообещали «вытирать полы российскими ультрас» на ЧМ-2018, передает ТАСС.

    смотретьСМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018
    СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018
    Напомним, ранее британская газета Daily Star сообщила, что сразу несколько фанатских группировок из Великобритании намерены объединиться, чтобы «устроить русским третью и даже четвертую мировую войну» на предстоящем мундиале.

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