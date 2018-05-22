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    В Подмосковье к концу недели синоптики обещают заморозки

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    В Подмосковье к концу недели синоптики обещают заморозки

    В Подмосковье к концу недели синоптики обещают заморозки

    К концу рабочей недели в столичный регион придет похолодание.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на метеобюро Москвы, понижение температуры произойдет уже в пятницу. Северо-восточным ветром в столицу принесет холодный воздух, в ночь на субботу минимальные температурные значения местами достигнут плюс 1 градуса, а на территории пониженного рельефа возможны заморозки. Сообщается, что самые холодные точки Подмосковья, как правило, это район Истры и поселка Черусти.

    Накануне в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1979 года. Показатели на метеостанции ВДНХ в 10:00 понедельника достигли 1009 гПа.

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