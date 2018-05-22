Атмосферное давление в Москве побило очередной рекорд

Высокое атмосферное давление в столичном регионе вновь побило рекорд, поднявшись до 757,5 мм рт. ст.
Рекорд был зафиксирован сегодня в шесть часов утра на метеостанции ВДНХ, давление поднялось с 756,8 мм ртутного столба до 757,5 мм рт. ст., сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «Однако о резких перепадах я бы говорить не стала, так что на самочувствие людей давление повлиять не должно».
Накануне высокое атмосферное давление в столичном регионе побило рекорд 39-летней давности и составило 756,8 мм.рт. ст. 21 мая 1979 года атмосферное давление достигло отметки в 756 мм рт. ст. Среднее атмосферное давление для Москвы — 748 мм рт. ст.
Ранее на портале «Метеоновости» отмечалось, что при высоком атмосферном давлении внимательнее относиться к своему состоянию следует людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «Однако о резких перепадах я бы говорить не стала, так что на самочувствие людей давление повлиять не должно».
Накануне высокое атмосферное давление в столичном регионе побило рекорд 39-летней давности и составило 756,8 мм.рт. ст. 21 мая 1979 года атмосферное давление достигло отметки в 756 мм рт. ст. Среднее атмосферное давление для Москвы — 748 мм рт. ст.
Ранее на портале «Метеоновости» отмечалось, что при высоком атмосферном давлении внимательнее относиться к своему состоянию следует людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
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