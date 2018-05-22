Число пострадавших в ДТП под Псковом школьников выросло до 13

До 13 выросло число пострадавших в результате ДТП в Псковской области. Экскурсионный автобус, в салоне которого находились преимущественно школьники, вылетел в кювет. К счастью, экспресс не перевернулся. Возможно, благодаря этому все остались живы.
На кадрах, снятых очевидцами, запечатлены первые минуты после аварии. Двери заблоркировало, и подросткам пришлось выбираться из салона через окна и люк. Им помогали очевидцы ДТП. На месте всех пассажиров осмотрели медики. Нескольким детям понадобилась госпитализация.
Юрий Шестаков, замначальника УГИБДД РФ по Псковской области: «Водитель, перевозивший группу из Пскова в Петербург, не справился с управлением и соврешил съезд в кювет. Травмы у детей не очень серьезные. На месте организована работа спасателей, работает эвакуатор».
Трасса, где произошло ЧП, находится в хорошем состоянии, отмечают инспекторы. Погодные условия были благоприятные. Что послужило причиной аварии, будут выяснять эксперты. Сам водитель сейчас находится в больнице. Как только он придет в себя, с ним пообщаются правоохранители.
Ранее сообщалось, что авария произошла на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков возле деревни Цапельки. В экскурсионном автобусе находились 29 человек, в том числе 26 детей.
Юрий Шестаков, замначальника УГИБДД РФ по Псковской области: «Водитель, перевозивший группу из Пскова в Петербург, не справился с управлением и соврешил съезд в кювет. Травмы у детей не очень серьезные. На месте организована работа спасателей, работает эвакуатор».
Трасса, где произошло ЧП, находится в хорошем состоянии, отмечают инспекторы. Погодные условия были благоприятные. Что послужило причиной аварии, будут выяснять эксперты. Сам водитель сейчас находится в больнице. Как только он придет в себя, с ним пообщаются правоохранители.
Ранее сообщалось, что авария произошла на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков возле деревни Цапельки. В экскурсионном автобусе находились 29 человек, в том числе 26 детей.
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