В Псковской области опрокинулся автобус с детьми: шестеро раненых

Шесть детей пострадали при съезде экскурсионного автобуса в кювет в Псковской области.
Авария произошла на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков возле деревни Цапельки. В экскурсионном автобусе находились 29 человек, в том числе 26 детей, они ехали на экскурсию.
Пострадали шестеро детей, их на месте аварии осматривают медики. Он уточнил, что медики сейчас осматривают шестерых пострадавших детей. К месту происшествия направлен резервный автобус, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пострадали шестеро детей, их на месте аварии осматривают медики. Он уточнил, что медики сейчас осматривают шестерых пострадавших детей. К месту происшествия направлен резервный автобус, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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