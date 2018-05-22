Песков призвал верить Путину, а не американским СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему».
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники сообщил, что Россия с ноября 2017 по февраль 2018 года четыре раза испытала крылатые ракеты с ядерной установкой — и все попытки завершились провалом. Уточняется, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на 8 км.
Одновременно канал сообщил, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой — проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.
1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», последний уже принят на вооружение и участвовал в параде Победы в этом году.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники сообщил, что Россия с ноября 2017 по февраль 2018 года четыре раза испытала крылатые ракеты с ядерной установкой — и все попытки завершились провалом. Уточняется, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на 8 км.
Одновременно канал сообщил, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой — проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.
1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», последний уже принят на вооружение и участвовал в параде Победы в этом году.
Комментарии