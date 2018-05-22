В Госдуме прокомментировали сообщения о «неудачных» испытаниях ракет в РФ

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал публикации в американских СМИ о якобы неудачных запусках российских ракет с ядерной энергоустановкой.
Неудачи являются неотъемлемой частью испытаний и вообще работы по созданию вооружений — главное, чтобы срабатывало то, что взято на боевое дежурство, а оно срабатывать будет, заявил РИА Новости Александр Шерин.
Александр Шерин, зампред комитета Госдумы РФ по обороне: «Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы. И они были бы удачные. Во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой трагедии».
Шерин посоветовал американцам «не волноваться».
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники сообщил, что Россия с ноября 2017 по февраль 2018 года четыре раза испытала крылатые ракеты с ядерной установкой — и все попытки завершились провалом. Уточняется, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на 8 км.
Одновременно канал сообщил, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой — проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.
1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», последний уже принят на вооружение и участвовал в параде Победы в этом году.
Александр Шерин, зампред комитета Госдумы РФ по обороне: «Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы. И они были бы удачные. Во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой трагедии».
Шерин посоветовал американцам «не волноваться».
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники сообщил, что Россия с ноября 2017 по февраль 2018 года четыре раза испытала крылатые ракеты с ядерной установкой — и все попытки завершились провалом. Уточняется, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на 8 км.
Одновременно канал сообщил, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой — проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.
1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», последний уже принят на вооружение и участвовал в параде Победы в этом году.
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