«Можно было бы лучше»: Путин рассказал, как учился в школе

Путин показал премьеру Индии образовательный центр «Сириус» и рассказал, как учился в школе.
Российский президент и Нарендра Моди сегодня встретились с воспитанниками образовательного центра и приняли участие в церемонии закрытия смены «Сириуса».
Пока индийский премьер делал памятную запись после посещения центра, у Путина спросили, хорошо ли он учился в школе.
Владимир Путин, президент РФ: «Можно было бы лучше. Надо над собой работать».
Также Путин и руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва провели для индийского премьера небольшую экскурсию по центру. Высокопоставленному гостю из Индии показали макеты строящихся спортивного и научного центров, а также рассказали об истории «Сириуса».
Пока индийский премьер делал памятную запись после посещения центра, у Путина спросили, хорошо ли он учился в школе.
Владимир Путин, президент РФ: «Можно было бы лучше. Надо над собой работать».
Также Путин и руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва провели для индийского премьера небольшую экскурсию по центру. Высокопоставленному гостю из Индии показали макеты строящихся спортивного и научного центров, а также рассказали об истории «Сириуса».
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