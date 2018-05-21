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    «Можно было бы лучше»: Путин рассказал, как учился в школе

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    «Можно было бы лучше»: Путин рассказал, как учился в школе

    «Можно было бы лучше»: Путин рассказал, как учился в школе

    Путин показал премьеру Индии образовательный центр «Сириус» и рассказал, как учился в школе.

    Российский президент и Нарендра Моди сегодня встретились с воспитанниками образовательного центра и приняли участие в церемонии закрытия смены «Сириуса».

    Пока индийский премьер делал памятную запись после посещения центра, у Путина спросили, хорошо ли он учился в школе.

    Владимир Путин, президент РФ: «Можно было бы лучше. Надо над собой работать».

    Также Путин и руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва провели для индийского премьера небольшую экскурсию по центру. Высокопоставленному гостю из Индии показали макеты строящихся спортивного и научного центров, а также рассказали об истории «Сириуса».

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