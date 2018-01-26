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    Руководитель «Сириуса» рассказала НТВ об уникальных достижениях выпускников центра. дети и подростки, образование, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРуководитель «Сириуса» рассказала НТВ об уникальных достижениях выпускников центра

    Руководитель «Сириуса» рассказала НТВ об уникальных достижениях выпускников центра

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    Руководитель «Сириуса» рассказала НТВ об уникальных достижениях выпускников центра

    Руководитель «Сириуса» рассказала НТВ об уникальных достижениях выпускников центра

    Руководитель «Сириуса» рассказала НТВ об уникальных достижениях выпускников центра

      «Путь к успеху» начинается в Сочи. Так называется всероссийская конференция, вторая по счету, открывшаяся в образовательном центре «Сириус». О том, как образовательному учреждению удалось стать кузницей талантов международного уровня, корреспонденту НТВ Инне Осиповой рассказала руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва.

      По словам Шмелёвой, в прошлом году самый цитируемый научный журнал мира Nature назвал «Сириус» одной из лучших мировых практик по вовлечению молодежи из всех регионов в науку.

      Елена Шмелёва: «Многие из наших выпускников создали кружки и студии в своих школах и занимаются по программам „Сириуса“, по задачам, которые ставят педагоги „Сириуса“, со своими одноклассниками, а иногда с ребятами младше себя по возрасту».

      Шмелёва рассказала, что на сегодняшний день уже 46 регионов подписали соглашения с «Сириусом».

      Елена Шмелёва: «Регионы примеряют к себе эти программы, имея в виду их специфику. Очень важно показать одаренному ребенку те задачи, которые находятся рядом с ним».

      Уже стало нормой, когда ребята из «Сириуса» привозят медали по математике, физике, биологии и химии. А недавно они завоевали шесть золотых медалей, причем один выпускник из этой шестерки стал абсолютным победителем. То есть он стал лучшим в мире, показав уникальные результаты в знании и физики, и математики, и химии, добавила Шмелёва.

      Полная версия беседы — в видеоматериале.

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