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    Родители погибших на Сямозере детей отказались от исков к Роспотребнадзору. Карелия, дети и подростки, несчастные случаи, суды, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодители погибших на Сямозере детей отказались от исков к Роспотребнадзору

    Родители погибших на Сямозере детей отказались от исков к Роспотребнадзору

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    Родители погибших на Сямозере детей отказались от исков к Роспотребнадзору

    Родители погибших на Сямозере детей отказались от исков к Роспотребнадзору

      Сегодня во время слушаний в Петрозаводском городском суде стало известно, что потерпевшие решили отозвать многомиллионные иски к Роспотребнадзору. Тем не менее следователи намерены привлечь сотрудников ведомства к ответственности.

      Как отметили в Следственном комитете, представители надзорного ведомства знали о нарушениях в оздоровительном лагере и не приняли никаких мер, а напротив, выдали заключение о соответствии заведения правилам и нормативам. При этом, как сообщает ТАСС, потерпевшие не отказались от гражданских исков о компенсации морального вреда.

      Всего на скамье подсудимых шесть человек: бывший директор Парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова, экс-координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструктора лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

      Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставлении в опасности и халатности. Все подсудимые, кроме экс-координатора лагеря Вадима Виноградова, не согласны с предъявленным обвинением.

      Напомним: трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Во время водного похода начался шторм. Лодки перевернулись, тогда утонули 14 детей.

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