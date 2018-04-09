В Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере

Петрозаводский городской суд принял в производство дело о гибели детей на Сямозере. На скамье подсудимых — основные фигуранты трагической истории.
Перед судом предстали директор и начальник оздоровительного лагеря Елена Решетова и Вадим Виноградов, а также двое инструкторов.
Фигурантов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. После трагического похода летом 2016 года, во время которого утонули 14 подростков, следователи провели более 90 судебных экспертиз, в которых участвовали и специалисты из Петербурга.
Они подтвердили, что сотрудники лагеря проигнорировали штормовое предупреждение и вывели воспитанников на водную прогулку. Кроме того, сами плавсредства были не исправны, а спасательные жилеты не соответствовали размерам.
Когда лодки перевернулись, дети просто выскальзывали из них. К ответственности следователи намерены привлечь и представителей карельского Роспотребнадзора. Как отметили в Следственном комитете, зная о нарушениях в «Сямозере», представители надзорного ведомства не приняли никаких мер, а напротив, выдали заключение о соответствии лагеря действующим правилам и нормативам.
Напомним: по делу о трагедии на Сямозере уже осудили фельдшера, которая проигнорировала звонок от детей. Сотрудницу отделения скорой помощи Ирину Щербакову признали виновной в халатности. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения. Исполнение приговора отстрочено до 2020 года, когда дочери Щербаковой исполнится 14 лет.
Фигурантов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. После трагического похода летом 2016 года, во время которого утонули 14 подростков, следователи провели более 90 судебных экспертиз, в которых участвовали и специалисты из Петербурга.
Они подтвердили, что сотрудники лагеря проигнорировали штормовое предупреждение и вывели воспитанников на водную прогулку. Кроме того, сами плавсредства были не исправны, а спасательные жилеты не соответствовали размерам.
Когда лодки перевернулись, дети просто выскальзывали из них. К ответственности следователи намерены привлечь и представителей карельского Роспотребнадзора. Как отметили в Следственном комитете, зная о нарушениях в «Сямозере», представители надзорного ведомства не приняли никаких мер, а напротив, выдали заключение о соответствии лагеря действующим правилам и нормативам.
Напомним: по делу о трагедии на Сямозере уже осудили фельдшера, которая проигнорировала звонок от детей. Сотрудницу отделения скорой помощи Ирину Щербакову признали виновной в халатности. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения. Исполнение приговора отстрочено до 2020 года, когда дочери Щербаковой исполнится 14 лет.
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