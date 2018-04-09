Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    В Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере. дети и подростки, Карелия, несчастные случаи, Следственный комитет, суды, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере

    В Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере

    комментировать
    В Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере

    В Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере

    В Карелии начался суд над директором, начальником и инструкторами лагеря на Сямозере

      Петрозаводский городской суд принял в производство дело о гибели детей на Сямозере. На скамье подсудимых — основные фигуранты трагической истории.

      Перед судом предстали директор и начальник оздоровительного лагеря Елена Решетова и Вадим Виноградов, а также двое инструкторов.

      Фигурантов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. После трагического похода летом 2016 года, во время которого утонули 14 подростков, следователи провели более 90 судебных экспертиз, в которых участвовали и специалисты из Петербурга.

      Они подтвердили, что сотрудники лагеря проигнорировали штормовое предупреждение и вывели воспитанников на водную прогулку. Кроме того, сами плавсредства были не исправны, а спасательные жилеты не соответствовали размерам.

      Когда лодки перевернулись, дети просто выскальзывали из них. К ответственности следователи намерены привлечь и представителей карельского Роспотребнадзора. Как отметили в Следственном комитете, зная о нарушениях в «Сямозере», представители надзорного ведомства не приняли никаких мер, а напротив, выдали заключение о соответствии лагеря действующим правилам и нормативам.

      Напомним: по делу о трагедии на Сямозере уже осудили фельдшера, которая проигнорировала звонок от детей. Сотрудницу отделения скорой помощи Ирину Щербакову признали виновной в халатности. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения. Исполнение приговора отстрочено до 2020 года, когда дочери Щербаковой исполнится 14 лет.

      Новости по теме

      Гибель детей на озере в Карелии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru