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    В ЦБ объяснили рост цен на бензин

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Сазонов
    В ЦБ объяснили рост цен на бензин

    В ЦБ объяснили рост цен на бензин

    В ЦБ объяснили рост цен на бензин
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Сазонов

    • В Центробанке связали рост цен на бензин с ситуацией на мировом рынке.

    Как сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, речь идет о росте акцизов и международных цен на топливо.

    Выступая на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, она отметила, что, когда цены на нефть падали, стоимость бензина росла меньше, чем другие цены.

    В свою очередь, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что в случае с ценами на бензин наблюдается «медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть».

    Тем не менее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил ЦБ подготовить пояснительную записку для депутатов и не исключил обращения в Федеральную антимонопольную службу, передает РИА Новости.

    смотретьСредняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль
    Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль
    Напомним, на прошлой неделе Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль. Рост стоимости топлива происходит на фоне все новых исторических рекордов оптовых цен.

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