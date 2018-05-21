Получающая гражданство РФ украинка доказала свой статус блокадницы Ленинграда

Клавдия Мальцева, приехавшая в Россию из Донецка, предоставила в МВД все документы, доказывающие статус блокадницы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, вопрос о получении Клавдией Мальцевой гражданства России будет решен в кратчайшие сроки. Сегодня 82-летняя женщина подтвердила свой статус блокадницы, предъявив «Удостоверение жителя города Ленинграда».
От женщины также приняли заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, оно будет оформлено в упрощенном порядке.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала историю уроженки Донбасса Клавдии Мальцевой, которая уже год пытается получить гражданство РФ, но в миграционной службе ей дважды отказали, так как ее старое свидетельство о рождении было ветхим, а в новом не было указано место рождения. Из-за отсутствия гражданства Мальцева не получает пенсию.
После этого в МВД организовали проверку, ситуацию взяла под личный контроль начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. А в Госдуме выступили с инициативой упростить порядок предоставления российского гражданства ветеранам ВОВ, живущим не на территории РФ.
При стандартной процедуре до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.
От женщины также приняли заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, оно будет оформлено в упрощенном порядке.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала историю уроженки Донбасса Клавдии Мальцевой, которая уже год пытается получить гражданство РФ, но в миграционной службе ей дважды отказали, так как ее старое свидетельство о рождении было ветхим, а в новом не было указано место рождения. Из-за отсутствия гражданства Мальцева не получает пенсию.
После этого в МВД организовали проверку, ситуацию взяла под личный контроль начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. А в Госдуме выступили с инициативой упростить порядок предоставления российского гражданства ветеранам ВОВ, живущим не на территории РФ.
При стандартной процедуре до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.
Комментарии