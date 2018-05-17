Госдума рассмотрит возможность упростить предоставление гражданства РФ ветеранам

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства ветеранам, живущим не на территории РФ.
В Госдуму внесен законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства ветеранам Великой Отечественной войны, которые родились и живут не на территории РФ. Документ внес на рассмотрение депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает РИА Новости.
Тема начала обсуждаться в СМИ и среди законодателей после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о блокаднице Ленинграда Клавдии Мальцевой. 82-летняя уроженка Донбасса уже год пытается получить гражданство РФ, но в миграционной службе ей дважды отказали, так как ее старое свидетельство о рождении было ветхим, а в новом не было указано место рождения. Из-за отсутствия гражданства Мальцева не получает пенсию.
В настоящее время право получить российское гражданство в упрощенном порядке есть у тех ветеранов, которые родились в РСФСР и живут в России, а также у тех, чьи дети или супруги являются гражданами РФ. Авторы законопроекта считают это ограничение необоснованным и требуют заменить в тексте закона требование проживания в стране на требование пребывания на законных основаниях.
Ранее Симоньян сообщила, что ситуацию с Клавдивой Мальцевой взяла под личный контроль начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
Тема начала обсуждаться в СМИ и среди законодателей после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о блокаднице Ленинграда Клавдии Мальцевой. 82-летняя уроженка Донбасса уже год пытается получить гражданство РФ, но в миграционной службе ей дважды отказали, так как ее старое свидетельство о рождении было ветхим, а в новом не было указано место рождения. Из-за отсутствия гражданства Мальцева не получает пенсию.
В настоящее время право получить российское гражданство в упрощенном порядке есть у тех ветеранов, которые родились в РСФСР и живут в России, а также у тех, чьи дети или супруги являются гражданами РФ. Авторы законопроекта считают это ограничение необоснованным и требуют заменить в тексте закона требование проживания в стране на требование пребывания на законных основаниях.
Ранее Симоньян сообщила, что ситуацию с Клавдивой Мальцевой взяла под личный контроль начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
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