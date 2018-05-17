Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    Госдума рассмотрит возможность упростить предоставление гражданства РФ ветеранам

    комментировать

    Госдума рассмотрит возможность упростить предоставление гражданства РФ ветеранам

    Госдума рассмотрит возможность упростить предоставление гражданства РФ ветеранам

    Депутаты Госдумы подготовили законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства ветеранам, живущим не на территории РФ.

    В Госдуму внесен законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства ветеранам Великой Отечественной войны, которые родились и живут не на территории РФ. Документ внес на рассмотрение депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает РИА Новости.

    Тема начала обсуждаться в СМИ и среди законодателей после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о блокаднице Ленинграда Клавдии Мальцевой. 82-летняя уроженка Донбасса уже год пытается получить гражданство РФ, но в миграционной службе ей дважды отказали, так как ее старое свидетельство о рождении было ветхим, а в новом не было указано место рождения. Из-за отсутствия гражданства Мальцева не получает пенсию.

    В настоящее время право получить российское гражданство в упрощенном порядке есть у тех ветеранов, которые родились в РСФСР и живут в России, а также у тех, чьи дети или супруги являются гражданами РФ. Авторы законопроекта считают это ограничение необоснованным и требуют заменить в тексте закона требование проживания в стране на требование пребывания на законных основаниях.

    Ранее Симоньян сообщила, что ситуацию с Клавдивой Мальцевой взяла под личный контроль начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru