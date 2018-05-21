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    Умер пилот рухнувшего под Ставрополем вертолета Ми-2

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    Умер пилот рухнувшего под Ставрополем вертолета Ми-2

    Умер пилот рухнувшего под Ставрополем вертолета <nobr>Ми-2</nobr>

    На Ставрополье похоронили пилота потерпевшего крушение вертолета Ми-2.

    О том, что пилот скончался в больнице, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что похороны прошли накануне, в воскресенье.

    Вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края 16 мая. 62-летний пилот был госпитализирован с ожогами более 70% поверхности тела.

    По данным следствия, вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии. Причина ЧП устанавливается.

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