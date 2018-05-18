Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
    •  

    Прокуратура проверяет обстоятельства крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье

    комментировать
    • Фото: Мы Ставрополь / vk.com
    Прокуратура проверяет обстоятельства крушения вертолета <nobr>Ми-2</nobr> на Ставрополье

    Прокуратура проверяет обстоятельства крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье

    Прокуратура проверяет обстоятельства крушения вертолета <nobr>Ми-2</nobr> на Ставрополье
  • Фото: Мы Ставрополь / vk.com

    • Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства крушения Ми-2 в Ставропольском крае, в результате которого пострадал пилот вертолета.

    Сообщение пресс-службы Южной транспортной прокуратуры: «16 мая 2018 года в 13:10 в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот воздушного судна госпитализирован».

    Эксперты транспортной прокуратуры устанавливают причину падения вертолета и проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на сайте ведомства.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru