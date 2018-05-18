Прокуратура проверяет обстоятельства крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства крушения
Ми-2 в Ставропольском крае, в результате которого пострадал пилот вертолета.
Сообщение пресс-службы Южной транспортной прокуратуры: «16 мая 2018 года в 13:10 в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот воздушного судна госпитализирован».
Эксперты транспортной прокуратуры устанавливают причину падения вертолета и проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на сайте ведомства.
Эксперты транспортной прокуратуры устанавливают причину падения вертолета и проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на сайте ведомства.
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