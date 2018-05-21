Задержанный в Крыму украинский диверсант рассказал о совершенных нападениях

Деятельность экстремистской группы пресекла ФСБ в Крыму. По данным российских спецслужб, бандиты расправлялись с теми, кто поддерживал пророссийски настроенных крымских татар, и тем самым нагнетали межнациональную напряженность в республике. За такие акции каждый из участников банды получал по 500 долларов. И сейчас они готовили новые провокации.
Камеры видеонаблюдения запечатлели сам момент диверсии. На кадрах видно, как два человека поджигают бутылки с коктейлем Молотова и бросают их в дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Как потом установит следствие, один из метателей — помощник народного депутата Украины Эрол Велиев. Его фамилия и имя есть на официальном сайте украинского парламента. Всего в украинскую диверсионную группу входили 3 человека, один из них — харьковчанин Александр Стешенко. Он рассказал НТВ все подробности диверсии.
Александр Стешенко, задержанный: «Приезжали на машине, Велиев Эрол оказал, что сюда надо кинуть. Кидали непосредственно Эрол и Третьяков».
Александр Стешенко был задержан оперативниками ФСБ на границе. На сотрудничество со следствием он пошел сразу и рассказал, как его вербовали клеить на полуострове листовки, а уже в Крыму Эрол Велиев приказал поджечь дом крымского муфтия.
Александр Стешенко: «Муфтий приветствует российскую власть. Мне сказали, что такой акцией можно вернуть Крым в состав Украины. Советник Мустафы Джемилева так сказал».
На кадрах видно, как диверсанты покупают в магазине бутылки с вином. Александр залил в них горючую смесь.
Александр Стешенко: «Велиев Эрол привез бензин и масло моторное, в комнате смешали, после этого они вдвоем поехали сюда».
Диверсанты не смогли забросить бутылки точно в окна дома, обгорели стены и крыша.
Эмирали Аблаев, муфтий мусульман Республики Крым: «Одну бутылку кинули. На улице стояли наши две машины, на машины кинули, а вторую бутылку нам в окно кинули».
В доме муфтия в ту ночь находились 5 человек: Эмирали Аблаев с женой, сын с невесткой и их маленький ребенок.
Как передает корреспондент Олег Крючков, религиозные теракты и диверсии — фирменный стиль запрещенного в России меджлиса. Еще в 2015 году в Крыму был задержан боец националистического батальона «Азов», который пытался поджечь сразу несколько мечетей. Развязать религиозный конфликт на полуострове — давняя мечта лидеров запрещенного в России меджлиса.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ: «Еще в период Украины группа Джемилева практиковала искусственное моделирование конфликтов за счет поддержания протестных настроений в среде крымских татар. Не брезговала осквернением могил, кладбищ мусульманских, поджогами мечетей».
После диверсии Эрол Велиев вернулся в Киев и вышел на работу в украинский парламент, а его начальник, лидер запрещенного медждиса Мустафа Джемилев в очередной раз заявил «о запугивании и преследовании Россией крымских мусульман».
Александр Стешенко, задержанный: «Приезжали на машине, Велиев Эрол оказал, что сюда надо кинуть. Кидали непосредственно Эрол и Третьяков».
Александр Стешенко был задержан оперативниками ФСБ на границе. На сотрудничество со следствием он пошел сразу и рассказал, как его вербовали клеить на полуострове листовки, а уже в Крыму Эрол Велиев приказал поджечь дом крымского муфтия.
Александр Стешенко: «Муфтий приветствует российскую власть. Мне сказали, что такой акцией можно вернуть Крым в состав Украины. Советник Мустафы Джемилева так сказал».
На кадрах видно, как диверсанты покупают в магазине бутылки с вином. Александр залил в них горючую смесь.
Александр Стешенко: «Велиев Эрол привез бензин и масло моторное, в комнате смешали, после этого они вдвоем поехали сюда».
Диверсанты не смогли забросить бутылки точно в окна дома, обгорели стены и крыша.
Эмирали Аблаев, муфтий мусульман Республики Крым: «Одну бутылку кинули. На улице стояли наши две машины, на машины кинули, а вторую бутылку нам в окно кинули».
В доме муфтия в ту ночь находились 5 человек: Эмирали Аблаев с женой, сын с невесткой и их маленький ребенок.
Как передает корреспондент Олег Крючков, религиозные теракты и диверсии — фирменный стиль запрещенного в России меджлиса. Еще в 2015 году в Крыму был задержан боец националистического батальона «Азов», который пытался поджечь сразу несколько мечетей. Развязать религиозный конфликт на полуострове — давняя мечта лидеров запрещенного в России меджлиса.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ: «Еще в период Украины группа Джемилева практиковала искусственное моделирование конфликтов за счет поддержания протестных настроений в среде крымских татар. Не брезговала осквернением могил, кладбищ мусульманских, поджогами мечетей».
После диверсии Эрол Велиев вернулся в Киев и вышел на работу в украинский парламент, а его начальник, лидер запрещенного медждиса Мустафа Джемилев в очередной раз заявил «о запугивании и преследовании Россией крымских мусульман».
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