В Крыму обезвредили экстремистскую группу, созданную помощником депутата Рады

В Крыму ФСБ пресекла деятельность экстремистской группы, организатором которой был помощник депутата Верховной рады.

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Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По данным ЦОС, выявленная экстремистская группа была создана помощником депутата Верховной рады Эролом Велиевым, который действовал по указанию лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова.



ЦОС ФСБ: «Федеральной службой безопасности совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Р. Чубарова при поддержке СБУ».



Группа была сформирована в Харькове. В ее состав также входили бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.



Отмечается, что участники группы планировали преступления против крымских татар и нагнетание напряженности в Крыму. В январе текущего года члены именно этой группировки подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, забросав здание бутылками с зажигательной смесью. За каждую экстремистскую акцию на полуострове им обещали платить по 500 долларов США.



