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    В Великобритании открыли три новых расследования против RT

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    В Великобритании открыли три новых расследования против RT

    В Великобритании открыли три новых расследования против RT

    Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении RT.

    Претензии к российскому телеканалу возникли из-за новостных программ, вышедших в эфир 26 апреля и 4 мая, и дискуссионной программы от 20 апреля.

    При этом в Ofcom отметили, что начало расследования не означает, что RT допустил какое-либо нарушение, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Ofcom ведет семь расследований в отношении RT. Медиарегулятор заподозрил телеканал в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей. При этом в Ofcom заявляли, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании.

    смотретьУгроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании
    Угроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании
    В ответ в Москве говорили, что Лондон может ждать зеркальный ответ. В случае ограничения работы RT британские СМИ, включая BBC, могут получить в России статус иноагентов.

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