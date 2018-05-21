В Великобритании открыли три новых расследования против RT

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении RT.
Претензии к российскому телеканалу возникли из-за новостных программ, вышедших в эфир 26 апреля и 4 мая, и дискуссионной программы от 20 апреля.
При этом в Ofcom отметили, что начало расследования не означает, что RT допустил какое-либо нарушение, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ofcom ведет семь расследований в отношении RT. Медиарегулятор заподозрил телеканал в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей. При этом в Ofcom заявляли, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании.
В ответ в Москве говорили, что Лондон может ждать зеркальный ответ. В случае ограничения работы RT британские СМИ, включая BBC, могут получить в России статус иноагентов.
При этом в Ofcom отметили, что начало расследования не означает, что RT допустил какое-либо нарушение, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ofcom ведет семь расследований в отношении RT. Медиарегулятор заподозрил телеканал в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей. При этом в Ofcom заявляли, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании.
В ответ в Москве говорили, что Лондон может ждать зеркальный ответ. В случае ограничения работы RT британские СМИ, включая BBC, могут получить в России статус иноагентов.
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