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    Угроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании. Великобритания, журналистика, отравление, СМИ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУгроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании

    Угроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании

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    Угроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании

    Угроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании

    Угроза эфирной войны: в Москве пообещали ответ в случае блокировки RT в Великобритании

      Российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей прекратить давление на телеканал RT и дать возможность ему и другим СМИ свободно освещать дело Скрипалей. На этой неделе британский медиарегулятор Ofcom открыл сразу семь дел против российского телеканала, заподозрив его в необъективности и пригрозив отнять у него лицензию.

      В Москве намерены в этой ситуации ответить зеркально: в Госдуме уже заявили, что в случае ограничения работы RT в Лондоне британские СМИ, включая BBC, могут получить в России статус иноагентов.

      На сайте Ofcom сообщается: «Отмечен существенный рост количества программ RT, которые потенциально могут нарушать кодекс британского телевещания». Называется срок, в течение которого «офкомовцы» пристально следили за передачами RT, вылавливая в них те самые нарушения, — с 4 марта этого года, то есть с момента отравления Сергея Скрипаля.

      Что же не устраивает британскую цензуру? В деле Скрипалей RT категорически не вписывается в местный новостной мейнстрим. Канал отказывается посыпать голову пеплом и клеймить «Россию-отравительницу». Напротив, там транслируются интервью экспертов, считающих, что в этом скандале виден след британских спецслужб. Поэтому RT обвиняют в необъективности, телеканал могут лишить права вещания на территории королевства.

      Есть занятная статистка. Подсчитано, что ведущие британские телеканалы ITV и BBC по всем признакам нарушили пресловутый кодекс вещания Ofcom 130 раз, каждый — на порядок больше, чем RT. Прочие СМИ, такие как Sky News или Chanel 4, дали Ofcom примерно по 60 поводов лишить себя лицензии. Но их не трогают. Вообще-то, в деле производства фейковых новостей западные журналисты заметно уступают своим же политикам. И не только в Британии. Эммануэль Макрон заявил, будто RT вмешивалась в выборы президента Франции.

      Западные лидеры показывают чудеса политической эквилибристики, и они вовсе не заинтересованы в разоблачении этих чудес. RT обвиняют и в том, что он является рупором «кремлевской пропаганды», то есть представляет зарубежному зрителю официальную российскую точку зрения на разные события.

      Но ведь в уставе той же BBC записано, то эта телекомпания создана для того, чтобы нести миру британские ценности. И существует она за счет государства, за счет налогоплательщиков. То есть им — можно, а для нас они точат большие «цензорские ножницы», вероятно рассчитывая, что Россия проглотит очередную оплеуху. Не проглотит — об этом завила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

      Как отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь, действия Британии и США в отношении RT могут спровоцировать своего рода эфирную войну.

      Подробности — в видеоматериале.

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