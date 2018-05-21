В Южно-Сахалинске из-за пожара в жилой высотке ввели режим ЧС

Режим ЧС объявили в
Южно-Сахалинске из-за пожара в 10-этажном жилом доме.
По информации пресс-службы мэрии города, огонь полностью уничтожил крышу здания. Ситуацию по ликвидации последствий, а также оказанию помощи и поддержки людям, чьи квартиры расположены в этом доме, лично контролирует мэр Сергей Надсадин.
Жителям дома предложили написать заявления на оказание социальной помощи. Сообщается, что муниципальная власть делает все возможное, чтобы обеспечить погорельцев временным жильем. Сотрудники МЧС позволят людям зайти в свои квартиры только после того, как будут уверены в безопасности этой процедуры. Расчищать сгоревшую кровлю начнут только завтра утром.
Возгорание в квартире на последнем этаже 10-этажки, расположенной на улице Чехова, произошло сегодня в 15:50 по местному времени (7:50 по Москве), потом пламя перекинулось на кровлю. Более 100 человек были эвакуированы.
Жителям дома предложили написать заявления на оказание социальной помощи. Сообщается, что муниципальная власть делает все возможное, чтобы обеспечить погорельцев временным жильем. Сотрудники МЧС позволят людям зайти в свои квартиры только после того, как будут уверены в безопасности этой процедуры. Расчищать сгоревшую кровлю начнут только завтра утром.
Возгорание в квартире на последнем этаже 10-этажки, расположенной на улице Чехова, произошло сегодня в 15:50 по местному времени (7:50 по Москве), потом пламя перекинулось на кровлю. Более 100 человек были эвакуированы.
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