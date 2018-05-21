Жилая многоэтажка горит в центре Южно-Сахалинска

В центре Южно-Сахалинска пожарные ведут борьбу с огнем на крыше многоэтажного дома. Пламенем охвачена площадь в 700 квадратных метров.

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Сахалин

По информации регионального управления МЧС, горит квартира на 10-м этаже здания, огонь перекинулся на крышу. Эвакуированы больше 100 человек, находившиеся в квартирах, в тушении задействованы более 30 спасателей.



По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Как сообщается, сейчас власти города подыскивают помещение для того, чтобы временно разместить погорельцев. Причины ЧП устанавливаются.